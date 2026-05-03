1. maijā Siguldas Svētku laukumā norisinājās 22. Latvijas Stādu parāde, pulcējot ap 150 stādu audzētāju no visas Latvijas un līdz pat 300 tirgotāju.
Pasākumā apmeklētājiem tika piedāvāts plašs vietējo stādu klāsts, amatnieku tirdziņš un dažādas aktivitātes ģimenēm, iezīmējot dārza sezonas sākumu. Aplūko foto no pasākuma!
Latvijas Stādu parāde tradicionāli pulcē stādu audzētājus, dārzkopības entuziastus un ģimenes no visas Baltijas, sākot dārza sezonu. Parādes galvenā un nemainīgā iezīme ir tās princips, ka tiek demonstrēti un tirgoti tikai Latvijā audzēti stādi. Tie ir augi, kas audzēti vietējo stādu audzētāju saimniecībās, piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un balstīti ilggadējā profesionālajā pieredzē.
Pasākumu organizē Stādu audzētāju biedrība - nozares organizācija, kas vairāk nekā 20 gadu laikā izveidojusi Stādu parādi par dārzkopības nozares notikumu un tradīciju. Biedrība ir arī pasākuma idejas autore un zīmola "Stādu parāde" turētāja.
