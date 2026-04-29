Trešdien Latvijā gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par +6..+10 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka piekrastē. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, laiks saglabāsies sauss. Lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš kļūs mērens, gaisa temperatūra būs +7 grādi.
Agrā trešdienas rītā Latvijas lielākajā daļā ir mākoņainas debesis, mazāk mākoņu Kurzemē.
Nav ievērojamu nokrišņu. Gaisa kvalitāte laba. Pūš lēns ziemeļrietumu vējš, Kurzemes piekrastē — mērens ziemeļu vējš.
Stiprākās vēja brāzmas otrdien bija 17 metri sekundē Bauskā un Dobelē.
Gaisa temperatūra trešdien plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -1,4 grādiem Saldū, kur divas stundas agrāk termometrs rādīja -2,4 grādus, līdz +4,4 grādiem Daugavgrīvā.
Rīgā saullēktā mākoņainas debesis, pūš ziemeļu, ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra +3..+4 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +5,7 grādiem Daugavgrīvā līdz +9,5 grādiem Bauskā.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1022-1027 hektopaskāli jūras līmenī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 28. aprīlī bija +28..+30 grādi Portugālē, Spānijā, Itālijā, Albānijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -11 grādi Zviedrijas ziemeļos.
