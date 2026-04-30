Ģimeņu iemīļotās atpūtas vietas Tērvetē — "Tērvetes tīklu parks" un šķēršļu parks "Tarzāns" — 30. aprīlī atkal vēris durvis gan lieliem, gan maziem piedzīvojumu meklētājiem jaunā atrašanās vietā, informē uzņēmumā.
Pēc divām spēcīgām vētrām 2023. un 2024. gadā abi parki tika būtiski bojāti un slēgti apmeklētājiem. 2023. gada augusta vētra izpostīja aptuveni 90 % parku nesošo konstrukciju — kokus un balstus, uz kuriem vairāku metru augstumā bija izbūvētas atrakcijas. Savukārt 2024. gada 29. jūlijā vētra radīja papildu postījumus, pēc kuru izvērtēšanas tika secināts, ka parkus iepriekšējā apjomā un atrašanās vietā vairs nav iespējams pilnvērtīgi atjaunot.
Pēc rūpīgas situācijas analīzes tika pieņemts lēmums abus parkus būvēt no jauna citā vietā — vien dažu simtu metru attālumā no iepriekšējās. "Tērvetē parki veidoti, saglabājot apmeklētāju iemīļoto konceptu un vienlaikus ieviešot jauninājumus, kā arī būtiski uzlabojot kvalitāti, plānojumu un kopējo lielo un mazo apmeklētāju pieredzi un drošību. Jaunais parku komplekss ir kompakts un pārdomāti izplānots, ar plašām un ērtām takām, kas ļauj droši pārvietoties un vienkārši orientēties teritorijā. No centrālā pagalma, kas aprīkots ar galdiņiem un krēsliem, ir labi pārskatāmas gan tīklu parka aktivitātes, gan "Tarzāna" trases, kas ļauj vecākiem būt klātesošiem abu trašu piedzīvojumu meklētājiem," stāsta Jānis Ozols, "Tērvetes tīklu parka" vadītājs.
Jaunais "Tērvetes tīklu parks" izvietots vairāk nekā četru metru augstumā virs zemes, kas ir augstāk nekā iepriekš, un sniedz vēl dinamiskāku piedzīvojumu pieredzi, vienlaikus saglabājot augstākos drošības standartus — to ieskauj drošas tīklu sienas, kas ļauj bērniem un pieaugušajiem brīvi kustēties un izbaudīt aktivitātes. Parkā var kārtīgi izlēkāties batutos, izspēlēties bumbu laukumos ar lielām gumijas bumbām, kā arī ir kluču zona radošām spēlēm un būvēšanai un divu līmeņu tornis ar labirintu. Jauno "Tērvetes tīklu parku" veido vairāki savstarpēji savienoti laukumi, kas izvietoti pat virs galvenās "Latvijas valsts meži" takas, pa kuru pārvietojas lielākā daļa apmeklētāju. Teritorijas centrālajā stūrī atrodas īpaša "ligzdas" zona — paaugstināts punkts, no kura plaši pārskatāma dabas parka teritorija.
Savukārt "Tarzāna" šķēršļu parks izveidots vēl kvalitatīvāks un aizraujošāks,
jo radīts, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un apmeklētāju atsauksmes. Apmeklētāji var izvēlēties septiņas dažādu līmeņu šķēršļu trases, kas ietver sešus trošu nobraucienus līdz pat 70 metru garumā. Parkā ir arī vairākas jaunas aktivitātes — ar rokām minams velosipēds, skrejritenis ar trosēm un īpašs tiltiņš, kas jāizveido pašiem, lai tiktu pāri. Papildus ierīkots arī trošu nobrauciens virs centrālā pagalma, kas ir viena no apmeklētāju iecienītākajām aktivitātēm.
Papildu ērtībai tuvumā ir mūsdienīgas labierīcības, kā arī kafejnīca "Mamma daba" vien pāris minūšu gājienā.
"Tērvetes tīklu parks" ir vieta gan lieliem, gan maziem piedzīvojumu meklētājiem, kuri vēlas kopā ar ģimeni pavadīt laiku svaigā gaisā, aktīvi kustoties un gūstot pozitīvas emocijas. "Tarzāna" trases domātas apmeklētājiem no septiņu gadu vecuma.
Abi parki aicina ģimenes, draugus un visus aktīvās atpūtas cienītājus izbaudīt pavasari Tērvetes jaunajos atpūtas parkos.
Abu parku darba laiks maijā, septembrī, oktobrī — no pulksten 12.00 līdz 19.00, savukārt jūnijā, jūlijā un augustā — no pulksten 10.00 līdz 19.00. Darba laiks katru dienu nemainīgs.
