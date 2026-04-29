Rīgā šonedēļ tiks slēgta "Vīna studija Antonijas", kas atrodas Elizabetes ielā 10, liecina uzņēmuma paziņojums sociālajos tīklos.
Paziņojumā teikts, ka uzņēmums šajā vietā strādājis gandrīz 18 gadus, tomēr darbība Antonijas ielā noslēdzas, kā arī tas, ka studijas darbība tiek pārtraukta ārēju apstākļu ietekmē.
Vienlaikus uzņēmumā norāda, ka tas "nav gals un uzņēmums neatsveicinās uz visiem laikiem". Paziņojumā teikts, ka komanda noteikti atgriezīsies jaunā vietā.
Vīna veikala atvadu pasākums notiks sestdien, 2. maijā.
Informācija uzņēmuma mājaslapā liecina, ka SIA "Vīna studija" pārvalda arī "Vīna studija Splendid", kas atrodas Elizabetes ielā 61.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Vīna studija" reģistrēta 2007. gadā, un tās pamatkapitāls ir 14 224 eiro. Uzņēmums pieder SIA "Piazza Italiana", kas pieder Grieķijā reģistrētajai "Nolefe Enterprises".
2024. gadā "Vīna studija" strādāja ar 1,437 miljonu eiro apgrozījumu un 264 046 eiro zaudējumiem. Kompānijas 2025. gada finanšu dati vēl nav publiskoti.
