Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Kijiva lūgs Vašingtonai vairāk informācijas Kremļa piedāvāto pamieru 9. maijā, kad Krievijā tiek svinēta tā dēvētā Uzvaras diena.
Krievijas diktators Vladimirs Putins trešdien telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu izteica priekšlikumu par pamieru karā ar Ukrainu 9. maija svinību laikā.
Zelenskis sociālajos tīklos rakstīja, ka viņš uzdevis savas komandas locekļiem iegūt sīkāku informāciju, kā arī uzsvēra, ka Ukraina vēlas pilnībā izbeigt karu.
"Mēs noskaidrosim, par ko tieši ir runa - par dažām stundām drošības parādes laikā Maskavā vai par kaut ko vairāk,"
norādīja Zelenskis.
"Mūsu priekšlikums ir ilgtermiņa pamiers, uzticama un garantēta drošība cilvēkiem un ilgstošs miers. Ukraina ir gatava strādāt, lai to panāktu jebkurā cienīgā un efektīvā formātā," viņš piebilda.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar vienu ballistisko raķeti un 206 droniem
Krievija naktī uz ceturtdienu uzbrukusi Ukrainai ar vienu ballistisko raķeti "Iskander-M" un 206 droniem, un 172 dronus Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus.
No 206 droniem aptuveni 140 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti ballistiskās raķetes un 32 trieciendronu trāpījumi 22 vietās un notriekto dronu atlūzu nogāšanās deviņās vietās, norādīja Gaisa spēki.
