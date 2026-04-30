Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) ir gaidāma plašāka transformācija, ņemot vērā Krievijas ilgstoši izvērsto karadarbību Ukrainā un radītos apdraudējumus reģionā kopumā, ceturtdien intervijā LTV "Rīta panorāmā" stāstīja NBS komandieris Kaspars Pudāns.
Pudāns atzīmēja, ka viņa pirmais gads NBS komandiera amatā bijis stratēģiskas analīzes gads, kad cita starpā veikti divi lielāki pētījumi ģenerāļu vadībā par to, kā gadu gaitā transformējusies karadarbība un ko no šīm izmaiņām mācīties Latvijai.
Izpētē secināts, ka Latvijā jāveic zināma transformācijas bruņotajos spēkos, jāveic doktrīnas izmaiņas, iespējams, nepieciešamas izmaiņas kopējā bruņoto spēku struktūrā, turpināja NBS komandieris.
Izmaiņu ieceres tagad tiek analizētas un testētas bruņoto spēku mācībās, tiek pētīts, kā līdzšinējās tehnoloģijas, pastiprinot ar autonomām sistēmām un jaunām digitālās vadības sistēmām, varētu sasniegt labāku efektu, stāstīja Pudāns.
Pudāns uzsvēra, ka
izmaiņas bruņotajos spēkos nebūs intuitīvas un impulsīvas, bet balstītas minētajā analīzē.
Runājot par pašreizējo Latvijas drošības situāciju, Pudāns sprieda, ka jābūt gataviem dažādiem incidentiem, to varbūtībai arī gatavojas NBS. Tiek apgūta Ukrainas pieredze un atbilstoši tai koriģēti Latvijas aizsardzības plāni.
Pudāns atzīmēja, ka, reaģējot uz droniem, lēmumu pieņemšana jāuzņemas jau zemākajā militārpersonu līmenī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu