Enerģijas cenas pasaulē šogad varētu pieaugt straujākajā tempā kopš Krievijas pilna apjoma kara sākuma Ukrainā 2022. gadā, jo karadarbība Tuvajos Austrumos rada smagu satricinājumu pasaules tirgos, liecina Pasaules Bankas (PB) jaunākais pētījums.
PB prognozē, ka enerģijas cenas šogad pieaugs par 24%, bet preču cenām kopumā tiek prognozēts 16% kāpums, ņemot vērā enerģijas un mēslošanas līdzekļu cenu sadārdzināšanos.
Uzbrukumi enerģētikas infrastruktūrai un kuģošanas traucējumi Hormuza šaurumā ir izraisījuši vēsturē lielāko naftas piegāžu satricinājumu, jo naftas piegādes pasaulē samazinājušās par aptuveni desmit miljoniem barelu dienā, norāda banka.
Lai arī naftas cenas pēdējās dienās ir samazinājušās, "Brent" markas jēlnaftas cena aprīļa vidū joprojām bija par vairāk nekā 50% augstāka salīdzinājumā ar līmeni gada sākumā.
PB prognozē, ka "Brent" markas jēlnaftas vidējā cena šogad būs 86 dolāri par barelu, salīdzinot ar 69 dolāriem pērn. Šīs prognozes balstītas uz pieņēmumu, ka izteiktākie piegāžu traucējumi beigsies maijā un kuģošana caur Hormuza šaurumu līdz 2026. gada beigām pakāpeniski atgriezīsies pirmskara līmenī.
"Karš pasaules ekonomiku ietekmē vairākos posmos - vispirms paaugstinot enerģijas cenas, pēc tam pārtikas cenas un visbeidzot izraisot augstāku inflāciju, kas savukārt paaugstinās procentu likmes un vēl vairāk sadārdzinās parādu apkalpošanu. Vissmagāk tiks skarti nabadzīgākie cilvēki, kuri lielāko daļu savu ienākumu tērē pārtikai un degvielai, kā arī attīstības valstis, kuras jau tagad cīnās ar smagu parādsaistību nastu. Tas viss mums atgādina skarbo patiesību, ka karš grauj attīstību," skaidro PB.
Banka prognozē, ka mēslošanas līdzekļu cenas 2026. gadā pieaugs par 31%, bet mēslošanas līdzekļu pieejamība samazināsies līdz zemākajam līmenim kopš 2022. gada, tādējādi samazinot lauksaimnieku ienākumus un apdraudot ražas nākotnē.
Ja konflikts ieilgs, šis uz pārtikas piegādi un pieejamību radītais spiediens varētu radīt situāciju, ka vēl līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu saskarties ar akūtu pārtikas nodrošinājuma trūkumu, liecina Pasaules Pārtikas programmas dati.
PB prognozē, ka arī pamatmetālu, tostarp alumīnija, vara un alvas cenas šogad sasniegs visu laiku augstāko līmeni, ņemot verā spēcīgo pieprasījumu pēc datu centriem, elektriskajiem transportlīdzekļiem un atjaunīgo enerģiju.
Banka brīdina, ka cenas varētu arī pieaugt straujāk, ja karadarbība saasināsies vai kara radītie piegāžu traucējumi būs ilgāki, nekā prognozēts. "Brent" markas jēlnaftas vidējā cena šogad varētu sasniegt pat 115 dolārus par barelu, ja naftas un gāzes ražotnes ciestu vēl lielākus postījumus un eksports lēni atjaunotos.
