Britu boksa smagsvaru — Entonija Džošua un Taisona Fjūrija — ilgi gaidītā cīņa varētu notikt jau šogad, jo abas puses panākušas vienošanos par savstarpējo dueli, ziņo ārvalstu mediji. Par darījumu publiski paziņojis Džošua promoteris Edijs Hērns, norādot, ka vienošanās ir noslēgta un cīņa beidzot varētu kļūt par realitāti.
Abi bokseri vairāk nekā desmit gadus bijuši starp spilgtākajām figūrām pasaulē smagsvaru kategorijā, taču, neraugoties uz vairākkārtējām sarunām, viņu tikšanās ringā līdz šim nav notikusi. Tāpēc gaidāmais duelis jau nodēvēts par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem britu boksa vēsturē.
Pirms iespējamās cīņas ar Fjūriju Džošua paredzēts atgriezties ringā 25. jūlijā Saūda Arābijā, kur viņš aizvadīs tā saukto iesildīšanās cīņu pret albāņu izcelsmes bokseri Kristianu Prengu. Šī būs viņa pirmā cīņa kopš smagās autoavārijas, kurā dzīvību zaudēja divi viņa draugi.
Džošua norādījis, ka pēc notikušā viņam bijis nepieciešams laiks, lai atgūtos gan fiziski, gan emocionāli. "Nav noslēpums, ka man vajadzēja laiku, lai atgūtos un sagatavotos atgriešanās brīdim. Šis ir nākamais solis šajā ceļā," viņš sacīja.
Savukārt Fjūrijs nesen atgriezās ringā un pēc uzvaras pār Arslanbeku Mahmudovu publiski aicināja Džošua uz cīņu, uzsverot, ka tā ir tikšanās, ko līdzjutēji gaidījuši gadiem. Vienlaikus precīzs cīņas datums un norises vieta vēl nav apstiprināti, lai gan promoteri kā iespējamo laiku min šā gada nogali.
Lai arī vienošanās par cīņu panākta, tās norise joprojām ir atkarīga no Džošua snieguma vasarā gaidāmajā duelī.
