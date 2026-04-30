Latvijas speciālists Ainars Bagatskis atbrīvots no Polijas basketbola kluba Vroclavas "Šlask" galvenā trenera amata, ceturtdien pavēstīja Vroclavas vienība.
Bagatskis par "Šlask" treneri kļuva pagājušā gada jūnijā.
Latvijas speciālista vadībā komanda Polijas čempionātā 28 spēlēs izcīnīja 18 uzvaras un divas kārtas pirms pamatturnīra beigām kopvērtējumā ieņem ceturto pozīciju. "Šlask" zaudējusi pēdējās četrās čempionāta spēlēs pēc kārtas.
ULEB Eirokausā "Šlask" šosezon uzvarēja piecās no 18 spēlēm un "play off" neiekļuva.
Bagatskis iepriekšējās trīs sezonas vadīja Rumānijas komandu "Voluntari", kas pagājušājā sezonā uzvarēja Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL). Tāpat viņš pērn atgriezās Ukrainas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatā.
Iepriekš Bagatskis kļuva par Ukrainas valstsvienības galveno treneri 2019. gada maijā un aizvadīja valstsvienību līdz 2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīram, kurā ukraiņi ierindojās 11.pozīcijā, bet pēc 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas beigām viņš pameta Ukrainas izlasi.
Pirms tam izlašu līmenī Bagatskis no 2010. līdz 2017. gadam vadīja Latvijas vīriešu basketbola izlasi, kā arī strādājis klubos Latvijā, Gruzijā, Turcijā, Izraēlā, Vācijā, Ukrainā un Rumānijā.
