Sestdienas, 25. aprīļa, vakarā Daugavpils centrā konstatēta bīstama pirotehnikas lietošana, kas radījusi apdraudējumu apkārtējo drošībai un mantai, informē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.
Pašvaldības policijas videonovērošanas kameras fiksēja divas personas, kuras pilsētas centrā izmantoja pirotehniskos izstrādājumus, neievērojot drošības prasības. Notikuma vietā konstatēts, ka pirotehnikas izmantošanas laikā bīstamajā zonā atradās cilvēki, transportlīdzekļi un citu personu manta.
Pārbaudē secināts, ka personas nav pārliecinājušās, vai pēc pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas visi šāviņi ir iedarbojušies. Tāpat konstatēti vairāki normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp pirotehnikas lietošana citu personu īpašumu tuvumā bez to piekrišanas, kā arī pirotehnikas izmantošana uz gājēju ietvēm bez pašvaldības atļaujas.
Informācija nekavējoties nodota tuvākajai policijas ekipāžai, kas ieradās notikuma vietā un noskaidroja iesaistīto personu identitāti. Administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti pret divām personām, dzimušām 1981. un 1987. gadā.
Par šādiem pārkāpumiem fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.
