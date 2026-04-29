Tikai dažas dienas pēc iepriekšējā uzbrukuma radītā ugunsgrēka nodzēšanas, naktī uz otrdienu Ukrainas droni atkal uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcai Tuapsē, Krasnodaras apgabalā. Dūmu mutuļi un uguns atkal pārņēmušas vienu no lielākajiem Kremļa peļņas avotiem, vēsta 360TV Ziņas.
Iepriekš Ukraina naftas pārstrādes un uzglabāšanas iekārtām Tuapsē uzbruka 16. un 20. aprīlī. Pēc otrā uzbrukuma Tuapses naftas pārstrādes rūpnīca apturēja savu vienīgo naftas pārstrādes iekārtu ar jaudu 12 miljoni tonnu gadā.
Pēc līdzšinējiem uzbrukumiem Tuapsē notika naftas noplūde jūrā. Vēl pirmdien notika jūras krasta tīrīšanas darbi un savākto naftas masu kravas automobiļos izveda no pilsētas. Kopš otrā uzbrukuma pilsētas iedzīvotāji sūdzējās par "naftas lietu", kas ar melnu, eļļainu un lipīgu kārtu pārklāja viņu mājas, automašīnas, neizmazgājami pieķērās mājdzīvnieku kažokiem un nesaudzēja arī cilvēkus, ja kāds uzdrošinājās iziet no mājas.
Tuapses naftas rūpnīca Krievijas Krasnodaras novadā pie Melnās jūras ir viena no lielākajām valstī un pieder uzņēmumam Rosneft. Tā pārstrādā miljoniem tonnu naftas gadā un ir svarīga degvielas ražošanai un eksportam, tostarp militārām vajadzībām. Rūpnīcas darbības traucējumi var ietekmēt gan Krievijas eksportu, gan armijas apgādi ar degvielu.
Satelītattēli liecina, ka jūrā nonākusī nafta un tās produkti no Tuapses ostas iekārtām Krasnodaras novadā virzās uz ziemeļrietumiem. Tie jau ir sasnieguši Džubgu un Arhipo-Osipovku, kas atrodas 50 km attālumā no Tuapses. Par to ziņo neatkarīgais krievu medijs "Агентство" jeb "Aģentūra". No turienes līdz "Putina pilij" Idokopas ragā ir 30 km.
