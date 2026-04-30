Otrdienas, 28. aprīļa, pēcpusdienā Daugavpilī, Jaunbūves apkaimē noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā sadūrās vieglā automašīna un tramvajs, informē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.
Notikumu reģistrēja pašvaldības policijas videonovērošanas kameras, kas ļāva operatīvi izvērtēt situāciju un informēt atbildīgos dienestus.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju sadursme notikusi autovadītāja neuzmanības dēļ — netika ievērota satiksmes organizācija un tramvaja kustības priekšrocības. Negadījuma apstākļi vēl tiek precizēti, un iesaistītās institūcijas turpina darbu pie notikušā izvērtēšanas.
Pašvaldības policija atkārtoti aicina autovadītājus būt uzmanīgiem, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un pievērst uzmanību ceļa zīmēm un luksoforu signāliem. Atbildīga rīcība uz ceļa palīdz izvairīties no negadījumiem un pasargā gan pašus autovadītājus, gan citus satiksmes dalībniekus.
