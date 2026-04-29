Japānas aviokompānija JAL, sākot ar maiju, izmēģinājuma kārtā Tokijas Hanedas lidostā bagāžas un konteineru iekraušanai un izkraušanai (attēlā), tāpat, iespējams, arī lidmašīnu salonu uzkopšanai sāks izmantot 130 cm augstus humanoīdos robotus, ko ražo Ķīnas uzņēmums "Unitree".
Eksperiments ilgs līdz 2028. gadam. Uz izšķiršanos par tādu soli JAL pamudinājusi tūrisma plūsmas pastiprināšanās, kas sakrīt ar aizvien jūtamāko darbaspēka resursu sarukumu, un nepieciešamība atslogot esošo lidostas personālu. Lēš, ka 2040. gadā Japānai vajadzēs jau 6,5 miljonus viesstrādnieku. Amatpersonas apgalvo, ka robotu vienīgais trūkums esot nepieciešamība pēc regulāras uzlādes.
