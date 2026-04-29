Jaunajā kara muzejā Phenjanā uz piemiņas kolonnām minēti 2288 Ukrainā kritušo Ziemeļkorejas karavīru vārdi, vēsta tīmekļa izdevums "NK Pro".
Šis skaitlis sakrīt ar Dienvidkorejas izlūkdienesta aplēsēm par Ziemeļkorejas zaudējumiem karā pret Ukrainu un nedaudz pārsniedz Lielbritānijas vērtējumu. Saskaņā ar Seulas vērtējumu Ukrainā krituši apmēram 2000 Ziemeļkorejas karavīru, bet briti minējuši pusotru tūkstoti.
Phenjana gan nav oficiāli nosaukusi kritušo skaitu.
"NK Pro" izvaicātie eksperti izteikušies, ka memoriālo kolonnu mērķis ir atgādināt Maskavai, ka tā ir parādā Phenjanai par iesaistīšanos Krievijas uzsāktajā karā pret Ukrainu.
Ziemeļkoreja savus karavīrus nosūtīja uz Krieviju, lai tie piedalītos karā pret Ukrainu, 2024. gada beigās, kad Maskava centās atgūt kontroli pār Kurskas apgabalu, kur bija iegājusi Ukrainas armija.
Saskaņā ar Seulas aplēsēm karā līdz šim piedalījušies apmēram 15 000 ziemeļkorejiešu.
Krievi uz Ukrainu raidījuši 171 lidrobotu
Naktī uz trešdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 171 uzbrukuma lidrobotu, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem 154 no krievu lidrobotiem.
Fiksēti 12 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi desmit apkaimēs. Vēl 12 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.
Ukraiņu lidroboti uzbrukuši uzņēmumiem Permas novadā un Orenburgas apgabalā
Naktī uz trešdienu ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks vienā no rūpniecības uzņēmumiem Krievijas Permas novadā, paziņojis novada vietvaldis Dmitrijs Mahoņins, neprecizējot, kāds uzņēmums cietis.
Tikmēr lietotnes "Telegram" ukraiņu kanāli ziņo, ka ugunsgrēks izcēlies valsts uzņēmuma "Transņeftj" Permas naftas pārsūknēšanas stacijā.
Naktī uz trešdienu ukraiņu lidroboti uzbrukuši arī vairākiem uzņēmumiem Krievijas Orenburgas apgabalā, paziņojis reģiona vietvaldis Jevgēņijs Solncevs.
Sīkākas ziņas viņš nav sniedzis.
Tikmēr "Telegram" kanāls "Astra" vēsta, ka uzlidojumam pakļauta naftas pārstrādes rūpnīca Orskā.
