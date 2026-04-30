ASV valdība un Lietuvas Aizsardzības resursu aģentūra parakstījušai 280 miljonu dolāru (239 miljoni eiro) vērtu līguma grozījumu par otras artilērijas raķešu sistēmas HIMARS baterijas iegādi, pauzņoja Lietuvas Aizsardzības ministrija.
Iepriekš noslēgtā līguma papildinājums attiecas uz papildu palaišanas iekārtu ar kaujas un mācību munīciju iegādi Lietuvas bruņotajiem spēkiem. Tas ietver dažādu veidu vadāmo raķešu komplektus, vadības un sakaru iekārtas, kā arī loģistikas un apmācību paketi. Līgumu izpildīs ASV aizsardzības rūpniecības uzņēmums "Lockheed Martin".
2022. gada beigās Lietuva parakstīja 495 miljonu dolāru vērtu līgumu ar ASV par astoņu HIMARS raķešu palaišanas sistēmu iegādi. Kopējā līgumu vērtība par pirmo un otro HIMARS bateriju tagad ir aptuveni 778 miljoni dolāru.
Tas nozīmē, ka līguma grozījuma vērtība, ņemot vērā nelielas cenu korekcijas pirmajai baterijai, ir ap 280 miljoniem dolāru.
"Mūsu sabiedrotās ASV ir apņēmušās piegādāt pirmo bateriju šogad, bet mēs investējam nākotnē, lai vēl vairāk stiprinātu valsts aizsardzību, atturēšanas spējas un mūsu spēju kopā ar sabiedrotajiem aizsargāt austrumu flangu," pauda Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
Pirmās baterijas saņemšana Lietuvā ir plānota šogad. Armija sagaida, ka HIMARS sistēmas sasniegs pilnu darbības spēju līdz 2027. gadam.
Ministrija arī norādīja, ka pēdējo trīs gadu laikā Lietuva no ASV ir iegādājusies ieročus un aprīkojumu aptuveni divu miljardu eiro vērtībā, tādējādi kļūstot par lielāko ASV ieroču pircēju Baltijas valstīs. Iegādātie ieroči un aprīkojums ietver, cita starpā, prettanku raķetes "Javelin", bruņumašīnas JLTV, helikopterus "Black Hawk", HIMARS sistēmas un raķetes AMRAAM pretgaisa aizsardzības sistēmai NASAMS.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu