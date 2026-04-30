Reaģējot uz vīra publiskoto videozvanu, kurā fiksēta Kaspara Kambalas saruna ar viņa iepriekšējo dzīvesbiedri Džesiku, Olga Kambala šovā “Slavenības. Bez filtra” neslēpj savu sašutumu. Kaspars atzīst, ka šādu soli – sarunas dokumentēšanu – spēris mērķtiecīgi, uzskatot to par vienīgo instrumentu, kā sabiedrībai pierādīt savu versiju par notikušo.
Sportists norāda, ka ilgstoši ignorējis preses interesi un atturējies no publiskas skaidrošanās par Džesikas izteikumiem. "Es zinu savu taisnību, es zinu, kāds es esmu, es zinu, kā ir bijis. Un tagad viņa te kaut ko skaidrojas, neskaidrojas," viņš klāstīja Olgai. Kaspars ir pārliecināts, ka tikai personīgās perspektīvas paušana var kliedēt dezinformāciju, ko viņa bijusī sieva izplata medijos. Tikmēr Olga ir neapmierināta ar Džesikas lielo lomu Latvijas dzeltenajā presē, uzsverot: "Viņi liek visur jūsu bildes."
Olgai mēģinot izprast Džesikas motīvus, Kaspars atklāj, ka sarunā centies noskaidrot iemeslus, kāpēc viņam tika liegta iespēja redzēties ar dēlu. Džesikas arguments esot bijis uzticības trūkums. Šāda nostāja Kasparu sanikno: "Tātad viņa var pieņemt tādus lēmumus? Nevienu reizi, kad man bija paredzētas tikšanās, telefonsarunas... nevienu reizi es nevarēju tikties ar bērniem." Viņš pat pieminēja, ka ticies ar tiesībsargājošajām iestādēm, taču bez panākumiem: “Man divreiz bija jāiet ar mentiem pakaļ."
Juridiskā cīņa izvērtusies par dārgu un birokrātisku murgu: "Menti pasaka – sorry, tev vajag jaunu tiesas lēmumu… Tas viss vienmēr maksā kaut kādu piķi." Tāpat Kaspars bija izbrīnīts par Džesikas noliegumu saistībā ar uzturlīdzekļu piedziņu tiesas ceļā, lai gan publiski izskanēja pretēja informācija.
Mēģinot iedziļināties detaļās, Olga izsauca Kaspara dusmu izvirdumu. Viņam šķita, ka sieva neuztver sarunas būtību: "Tu klausījies, ko viņa runā? Tu arī esi stulba?" Kad Olga mēģināja saprast pretrunu starp Džesikas mierīgo toni videozvanā un publiskajām runām par cietumsodu, Kaspars zaudēja savaldīšanos: "Tu kas... Džesika esi? Tu esi Džesika! Tu neredzi, es tev atskaņoju, b*eģ, kāpēc viņa to dara! Tu saproti vismaz, ko viņa dara? Kā tu vari uzjautāt, kur tev ir smadzenes?"
Kamēr Olga nogurusi vaicā, vai ir iespējams šo sievieti no viņu dzīves pilnībā "izslēgt", Kaspars paliek pie sava – ieraksts ir pierādījums Džesikas divkosībai. Viņš uzskata, ka pazīst bijušo sievu pārāk labi, lai ļautu sevi apmuļķot: "Tu redzi, kā viņa saka man? Man viņa melot nevar, jo es esmu bijis kopā ar viņu jaunībā. Es zinu, kā ir īstenībā, un es uzdodu jautājumus par to, kā ir īstenībā. To, ko viņa atbildēja šeit, videozvanā, tā ir patiesība." Nobeigumā Kaspars atceras senu epizodi no laika, kad pameta ASV, lai turpinātu karjeru Eiropā. Toreiz Džesika viņam esot veltījusi skarbus draudus: "Ja tu aizbrauksi prom no šejienes, es tevi iznīcināšu!"
