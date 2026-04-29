Lietuvas Ģenerālprokuratūra uzrādījusi apsūdzību 13 personām, kuras tur aizdomās par divu personu noslepkavošanas plānošanu terorisma nolūkos Krievijas militārā izlūkdienesta GRU interesēs.
Slepkavības plānotas pagājušajā gadā Viļņā. Lietuvas mediji ziņo, ka mērķi bija Lietuvā dzīvojošais baškīru nacionālās kustības līderis, Krievijas pilsonis Ruslans Gabasovs un Lietuvas sabiedriskais darbinieks Valds Bartkevičs, kurš vāc palīdzību Ukrainai. No 13 aizdomās turētajiem deviņas personas atrodas Lietuvā, septiņām piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet divām piemērots mazāk stingrs drošības līdzeklis. Pret divām personām notiek arī izdošanas procedūra. Viena no šīm personām, 55 gadus vecs grieķu izcelsmes Gruzijas pilsonis, aprīlī aizturēts Grieķijā, un pirmās instances tiesa nolēmusi viņu izdot Lietuvai, taču spriedums pārsūdzēts un pašlaik tiek gaidīts apelācijas tiesas lēmums.
Zināms ka aizdomās turēto rindās vēl ir Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Grieķijas pilsoņi. Iespējams, minētās personas vainojamas arī spiegošanā un pret palīdzību Ukrainai vērstos sabotāžas aktos Bulgārijā un Grieķijā.
