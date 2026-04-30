Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par vairāk nekā 70 000 eiro izkrāpšanu, solot remontdarbus, informēja prokuratūra.
Apsūdzētais laikā no 2025. gada janvāra līdz 2025. gada jūlijam veica septiņus noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā no cietušajiem tika izkrāpta nauda vairāk nekā 70 000 eiro apmērā.
Piecos gadījumos apsūdzētais piedāvāja personām palīdzību nekustamā īpašuma remontdarbu veikšanā, vienā gadījumā — automašīnas remonta veikšanā, un vēl vienā — dzīvokļa iegādē.
Cietušie, būdami maldināti, ka apsūdzētais ir uzticams darījumu partneris, mutiski vienojās par konkrētā pakalpojuma saņemšanu un skaidrā naudā nodeva apsūdzētajam naudas summas, par kurām tie bija iepriekš vienojušies.
Noziedzīgo nodarījumu upurus apsūdzētais satika dažādos pasākumos, pamanīja sociālo tīklu platformās, tāpat savus pakalpojumus vīrietis piedāvāja arī interneta vietnē "Getapro".
Prokuratūra aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un rūpīgi izvērtēt iespējamo pakalpojuma sniedzēju — pārbaudīt par uzņēmumu vai personu pieejamo informāciju, vienmēr slēgt līgumu, iekļaujot informāciju par pakalpojuma apjomu, izpildes termiņu un norēķinu kārtību, nemaksāt lielus avansa maksājumus.
Vai vajadzīga speciāla augstskola iekšlietu struktūru darbinieku izglītošanai?
