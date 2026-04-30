Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem pagājušonedēļ zvanot uz redakciju.
- Mārtiņš Liepiņš Tukuma novada Slampes pagastā: "Pirms gadiem trim Tukuma novada sociālais dienests piedāvāja izpildīt anketu par senioru nodarbinātību un veselību. Viens no tiem bija par senioru iesaisti sociālās aktivitātēs un kurš ar to pagastā nodarbojas. Uzskatu, ka arī es pats to varu, un piedāvāju sešus darbības virzienus, piemēram, sniegt padomus tiem senioriem, kuri ar laiku varētu nonākt sociālo dienestu aprūpē, ja vien nemainīs savu mazkustīgo dzīvesveidu. Ar dažādu testu palīdzību to iespējams diezgan precīzi prognozēt. Nepieciešams ikdienā veikt tikai piecus fiziskos vingrinājumus ar skaidri noteiktu mērķi. Pirmais. Paceļ abas rokas augstu virs galvas un izstiepj. Atkārto vairākas reizes. Tas ļauj saglabāt spēkus, lai izmazgātu matus un uzvilktu virsdrēbes. Otrais. Turoties pie krēsla atzveltnes, soļo, augstu cilājot ceļgalus. Tad nebūs grūti uzvilkt bikses vai sēsties uz velosipēda. Trešais. Guļot uz muguras, piespiest ceļgalus krūtīm. Tad vienmēr varēs uzvilkt sev kājās zeķes. Ceturtais. Pieturoties pie krēsla, veic dziļus pietupienus. Nokrītot zemē, vienmēr pietiks spēka piecelties. Piektais. Ar kājām plecu platumā noliecas uz priekšu, cenšoties ar vienu roku sasniegt grīdu. Pēc tam varēs pats pacelt to, kas nokritis, – brilles, tālruni, naudu. Maijā man paliks 86 gadi. Pasūtu un lasu "Latvijas Avīzi", "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", klausos Latvijas Radio, jāatvēl laiks arī grāmatām. Regulāri piedalos šaha sacensībās. Varu trenēt šahā arī citus seniorus."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Tuvojas Saeimas vēlēšanas. Man kā pensionāram vajadzētu būt skaidrībā par to, kāda ir cilvēku, kuri tiecas pēc varas, attieksme, piemēram, pret notiekošo ar "Air Baltic", "Rail Baltica". Gandrīz 30 gadu garumā tur notiek dažādas nebūšanas, bet mums to nebūšanu ir daudz... Tā ir valsts atbildība. Nedrīkst tikai atsaukties uz citur pasaulē notiekošo."
- Jānis Valdemiers Zalves pagastā: "Mēs, daudzi latvieši, esam ļoti gļēvi – ja krievi runā krieviski, mēs viņiem runājam līdzi. Vai tiešām, ilgi dzīvojot Latvijā, viņi nevar iemācīties latviešu valodu? Kas tie par cilvēkiem? Cienu krievus, kuri runā latviski, ir lojāli mūsu valstij un godā mūsu paražas. Nebūsim gļēvi, runāsim savā valodā!"
