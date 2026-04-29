Laiks skrien – vecā un rūgtā patiesība jāpiesauc arī "Ghetto Games" kontekstā.
2009. gadā dzimušajai kustībai šī būs jau 18. sezona jeb tiek sasniegta pilngadība. Vasaras programma ierasti piesātināta, bet centrālais, tradicionālais un neatņemamais – tie, protams, ir 3x3 basketbola vakari ceturtdienās Grīziņkalnā.
Rēzeknes patriots
Jau vairākas vasaras te tiek izspēlēta arī centrālā balva – Kristapa Porziņģa dāvātais ceļojums uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēli. Divi puišu un viens sieviešu kvartets martā devās vērot divas Bostonas "Celtics" spēles – pret Atlantas "Hawks" un Oklahomasitijas "Thunder". Porziņģis gan tobrīd jau bija aizmainīts uz Goldensteitu, līdz ar to tāpat kā pērn "getiņa" laureātiem redzēt liepājnieku darbībā neizdevās.
Rodrigo Juganam ir 20 gadi, "Ghetto basket" viņš piedalās kopš 14 un pērn pirmo reizi kļuva par čempionu prestižākajā 17+ grupā "Root Jūrmala 3" sastāvā kopā ar Ronaldu Ginteru, Artūru Kazāku un Matīsu Āboliņu. Pirmie trīs lielajā basketbolā Latvijas pēc spēka otrajā līgā pārstāv "Mārupes NSS/LU". "Panākumu atslēga bija komandas ķīmija, visi esam ļoti labi draugi, regulāri treniņi un 3x3 ir mums īstais sporta veids, lielajā basketbolā neesam tik spēcīgi. Pašiem tas nebija pārsteigums, jo atsevišķos posmos jau bijām uzvarējuši un arī pērn spēlējām superfinālā," "Latvijas Avīzei" stāsta Rodrigo Jugans.
Lielā balva – brauciens uz NBA spēli – dalībniekiem ir ekstra motivācija. "Šogad arī spēlēsim un uzvarēt gribas vēl vairāk, jo ASV ļoti iepatikās, forša, attīstīta valsts. Neredzējām Kristapu darbībā, bet tas bija vienīgais mīnuss. Viņš debitēja līgā, kad biju vēl maziņš, mans elks, arī vairākas pārstāvētās komandas simpatizē – Ņujorka, Bostona. "Celtics" pret "Thunder", divu iepriekšējo gadu čempioni, visas zvaigznes spēlēja, pasaulē labākais basketbols. Saka, ka NBA regulārajā sezonā nav skatāms sliktās aizsardzības dēļ, bet – nevis aizsardzība ir vāja, uzbrukums ir pārāk labs."
Rodrigo Jugans pērn pārstāvēja Latvijas U-21 3x3 izlasi, šobrīd ir kandidāts uz U-23, taču, pēc Starptautiskās Basketbola federācijas lēmuma atgriezt starptautiskajā apritē Krievijas un Baltkrievijas jaunatnes izlases, nav skaidrs, vai latvieši turnīros piedalīsies. Lai nu kā, Juganam mērķi ir noteikti – viņš vēlas spēlēt 3x3 profesionālā līmenī.
Ikdienā Rodrigo Jugans studē e-biznesa vadību Latvijas Universitātē un tiesā Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēles. Viņš nāk no Rēzeknes un ir dzimtās pilsētas patriots.
Forši būt ar jauniešiem
Sieviešu konkurencē spēcīgākās izrādījās "Saldus" pārstāves Kristīna Petermane, Raivita Koreņika, Enija Ķīvīte un Anita Mikelsone. Lai gan daiļajam dzimumam piesaukt vecumu neesot labais tonis, Kristīna pati sociālajos tīklos pēc panākuma uzsvēra – "ar jauniešiem mūžam jūtos jauna un spēcīga". Viņai šobrīd ir 39, komandas biedrenes par pusotru desmitgadi mazāk pieredzējušas. Vēlme un spēja grūstīties 3x3 laukumos ir apsveicama un pat apskaužama. "Uzvarējām ar pieredzi," veiksmīgo vasaru atminas Petermane. Viņa jau agrāk arī spēlējusi "getiņā" kā Latvijas 3x3 izlase – kopā ar Ievu Kūlīti, Baibu Eglīti.
"Lielo basketbolu beidzu spēlēt pirms pieciem gadiem, bet šādiem turnīriem varu atrast laiku. Aizbraucu un domāju – ārprāts, pretinieces ir manu meitu vecumā. Divējādas sajūtas, sāpes locītavās, vecās traumas lien ārā, bet vienlaikus tas sniedz tādas emocijas kā agrāk, un to nevar atņemt.
Tāpēc ir forši būt kopā ar jauniešiem, pazūd pieaugušo problēmas," atzīst Kristīna Petermane. Šovasar viņa arī domā uzspēlēt, bet pamatā turnīros Latvijas reģionos.
Brauciens uz ASV, lai gan neredzot galveno varoni Kristapu Porziņģi, bija izdevies, viņa jau bija viesojusies visu iespēju zemē, komandas biedrenēm tā pirmā pieredze. Petermane ir liepājniece un pazīst visu Porziņģu dzimtu: "Kad zālē satiekam Kristapu, varam parunāt. Liepājā viņš nav tāda superzvaigzne kā pasaulē, mierīgi staigā pa ielām."
Lielajā basketbolā Petermane pārstāvēja Liepājas komandu, studiju laikā vienu sezonu uzspēlēja "Rīgas Stradiņa universitātē". Bija arī viens mēģinājums ārzemēs – 2014. gadā Tallinā, uz kurieni devusies ar atvasi, bet leģionāres gaitas beidzās jau pēc nedēļas, kad uzzinājusi, ka gaida otro meitu.
3x3 karjera aizsākusies jau kā divu bērnu mammai, un kulminācija bija iespaidīga, 2019. gadā Eiropas kausā izcīnot trešo vietu. "Tas ir sirdij ļoti tuvs rezultāts, pierādījums, ka pēc augstskolas, ar bērniem, ģimeni vēl var spēlēt izlasē, braukāt pa pasauli, turklāt tobrīd arī studēju par treneri. Meitām mācu, ka viss ir iespējams," Kristīnai Petermanei ieguldītā darba augļi bija saldi. "3x3 iedeva jaunu garšu, jo 20 gadus jau biju basketbolā, apnicis, bet tas sniedza citu pieredzi. Parasti mazliet, mazliet pietrūka, lai tiktu uz Eiropas kausu, bet tajā gadā caur adatas aci kvalificējāmies. Liene Stalidzāne vienā apbalvošanā, kad sēdējām maliņā, teica – mēs arī tur reiz būsim? Padomāju, ka mums tiešām ir jāgrib, pirms tam neticējām, nebijām trenējušās kopā. Mums bija spēcīgas personības un tajā reizē viss labi sakrita."
Petermane priecīga, ka arī daiļā dzimuma vidū Latvijā 3x3 basketbols spēris platu soli uz priekšu, agrāk konkurences par vietu izlasē faktiski nebija, bet vēlāk jau sāka rīkot nometnes un bija jāpacīnās.
Ikdienā Kristīna Petermane ir fitnesa trenere, nākamajā mācību gadā arī sāks strādāt par sporta skolotāju. Viņas pirmā izglītība ir ekonomists un marketinga speciālists, bet šajā jomā pastrādājusi pāris nedēļas un sapratusi, ka nav ofisa cilvēks: "Liepājā cilvēkiem bija bezmaksas iespēja vingrot ar sportistiem. Man bija jāizdomā treniņu plāns, tā iepatikās, ka iestājos Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē."
Ar pilngadības jaudu
- "Ghetto Games" 18. sezona sāksies 13. maijā Grīziņkalnā, Rīgā. Tur vasaras gaitā ik ceturtdienu noritēs kopumā 13 posmi.
- Vēl astoņi turnīri risināsies citās Latvijas pilsētās – Siguldā, Jēkabpilī, Krāslavā, Valmierā, Bauskā, Cēsīs, kā arī viens Tallinā.
- Festivālā Ventspilī un Tallinā tiks izspēlētas ceļazīmes uz FIBA 3x3 Masters turnīriem.
- Sezonas jaunums – "Ghetto Games" lietotne, kas ļaus sekot līdzi rezultātiem un jaunumiem.
