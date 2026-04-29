Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) izskatīšanai valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē iesniegusi priekšlikumus par pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla izmaksu iedzīvotājiem ārstniecības izdevumu segšanai.
Pirmās sarunas sākušās sēdē šopirmdien, bet turpināšoties sadarbības padomes sēdē. Koalīcijas partneri no "Jaunās Vienotības" un "Progresīvajiem" iepriekš gan pauduši skepsi par šā jautājuma atvēršanu priekšvēlēšanu laikā.
Patlaban fondētās pensijas kapitālu var izmantot, tikai piešķirot vecuma pensiju vai shēmas dalībnieka nāves gadījumā. ZZS politiķi akcentē, ka pensiju otrais līmenis ir privāts uzkrājums katram valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekam, tāpēc ir jāļauj cilvēkiem, kuru rocība ir ierobežota, saņemt līdzekļus no pensiju otrā līmeņa nepieciešamajiem ārstēšanās izdevumiem. ZZS rosinājums paredz, ka Ministru kabinets noteiktu diagnozes un citus kritērijus līdzekļu pieprasīšanai no pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem.
