Interneta iepirkšanās mūsdienu ikdienas ritmā nav nekāds retums, piedāvājot nebeidzamas ērtības. Tomēr aiz pievilcīgajām cenām mēdz slēpties arī nopietns risks. STV Pirmā! sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" trīs sabiedrībā zināmas sievietes – Linda Abu Meri, Dana Bjorka un Linda Curika – analizēja savus iepirkšanās paradumus un brīdināja par sekām, ko var radīt pārlieku lētas preces.
Linda Abu Meri neslēpj, ka "šopinga drudzis" un vēlme atrast maksimāli lētu piedāvājumu piemīt gandrīz ikvienai sievietei: “Kas var būt foršāks kā lēts šopings? Forši dabūt tādas visādas interesantas lietiņas, samaksāt pavisam nedaudz. Taču var iekulties liekās nepatikšanās.” Kā spilgtu piemēru bīstamībai viņa izmanto stāstu par kādu Somijas iedzīvotāju. Jauniete no populārās platformas "Temu" pasūtīja ķermeņa skrubēšanas cimdu, kura lietošana beidzās ar smagu ekzēmu un nesaprotamiem izsitumiem pa visu augumu. Tikai vēlāk mediķi secināja, ka izstrādājums saturējis indīgas vielas, kas, nonākot kontaktā ar ādu, izraisīja toksisku reakciju.
Arī Dana Bjorka nenoliedz savu vājību pret Ķīnas vietņu piedāvājumiem, kuros viņa mēdz pasūtīt dažādus mājsaimniecības sīkumus. "Ja godīgi, jā, es ik pa laikam aizraujos ar interneta pirkumiem, atklāj Dana, piebilstot, ka parasti grozā nonāk kancelejas preces vai organizēšanas rīki. Tomēr gadījums ar mazuļa barošanas piederumu lika viņai pārskatīt prioritātes. Kad Dana iegādājās lētu silikona karoti bērnam, viņas dzīvesbiedrs kategoriski aizliedza to izmantot. Viņa arguments bija skaudrs: bez atbilstošiem Eiropas kvalitātes sertifikātiem nav garantijas, ka materiāls neizdala kaitīgu ķīmiju, kas kopā ar ēdienu nonāk bērna organismā. Dana piekrīt vīra piesardzībai: "Es sapratu, tā bija mana kļūda."
Linda Curika lēto preču segmentu izmanto pragmatiski – sava skatuves tēla Džemmas Sudrabas veidošanai. Viņa demonstrē nesen iegādātu, uzkrītošu kleitu ar leoparda rakstu, uzsverot specifisku prasību: “Man ir svarīgi, lai es varētu uz skatuves viņu uzvilkt, lai tas ir drusciņ vai ievērojami bezgaumīgi un lēti,” viņa smejoties saka, gaidot izdevību tērpu atrādīt publikai.
Savukārt Abu Meri demonstrēja neveiksmīgu mehānisku ierīci – logu tīrītāju ar magnētiem. Lai gan reklāma solīja revolūciju stiklu mazgāšanā, rīks izrādījās bīstams un nekvalitatīvs. Tas ne tikai knieba pirkstos, bet tā asās plastmasas malas neatgriezeniski saskrāpēja stikla virsmu. Interesanti, ka Bjorka gandrīz bija nopirkusi tādu pašu ierīci, taču pēdējā brīdī pārdomāja, izlasot negatīvās atsauksmes no citiem lietotājiem.
VIDEO:
