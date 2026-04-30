Ilgtspējība ir kļuvusi par galveno prioritāti mūsdienu būvniecības praksē. Daudzi ražotāji cenšas samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus saglabājot arī būvkonstrukciju izturību un efektivitāti. Materiālu izvēlei šajā procesā ir izšķiroša nozīme, jo tā tieši ietekmē būves kalpošanas ilgumu, enerģijas patēriņu un pārstrādājamību.
Lai gan tādi plaši mūsdienās izmantotie metāli kā tērauds un alumīnijs paši no sevis izceļas ar savu izturību, daudzpusību un atkārtotas izmantošanas potenciālu, ar to var arī nepietikt. Tomēr gan metāla ražotāji, gan apstrādātāji ir atklājuši kaut pāris veidus, kā veidot ilgtspējīgāku nākotne aktuālākajās nozarēs.
Īsāka metāla izstrādājumu piegādes ķēde – zemāks oglekļa pēdas nospiedums
Daudzi metāla apstrādātāji jau sen ir novērojuši, ka globālās piegādes ķēdes, kas mēdz būt garākas, var būt nestabilas. Vienmēr var gadīties tādi traucējumi kā ģeopolitiskā spriedze, kravu piegādes kavējumi vai pēkšņi pieprasījuma kāpumi var izraisīt vispārēju darbības palēnināšanos. Šo neviens metāla apstrādātājs nevar atļauties.
Šodien īsa piegāde ķēde novērtēta arī par iespēju nodrošināt produkta ilgtspējību. Lielākā daļa no vides ietekmes rodas pie metāla ražotājiem, nevis pie apstrādātājiem. Tāpēc ir būtiski izvēlēties būvējmateriālu piegādātāju, kam var uzticēties. Piemēram, lielākais metāla apstrādātājs Baltijas valstīs Tibnor pērk meteriālus no Ziemeļvalstu piegādātājiem, kuri dokumentē zemāku klimata pēdas nospiedumu, turklāt šiem dokumentiem var uzticēties. Tikai gadījumos, kad materiāli nav pieejami ES, šis metāla apstrādājas iegādajas tos citur.
Arī metāla pircējiem iegādāto metāla izstrādājumu ilgtspējība kļūst arvien aktuālāka – metāla apstrādātāji, tostarp Tibnor, saskaras ar arvien pieaugošu pieprasījumu pēc tērauda produktiem ar dokumentēti zemāku emisiju līmeni – videi draudzīgi metāla izstrādājumi ieinteresē arvien vairāk patērētāju.
Metāla izstrādājumi no pārstrādātiem materiāliem arvien pieprasītāki
Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, metālus ir iespējāms pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Šādi pārstrādātie metāla izstrādājumi tiek ražoti no otrreizēji pārstrādāta alumīnija, tērauda, vara un dzelzs, tostarp no dzērienu bundžām, velosipēdu rāmjiem, automašīnu detaļām un būvmateriāliem, piemēram, sijām vai jumta segumiem. Šādi tiek ietaupīts līdz pat 95% enerģijas salīdzinājumā ar jauna metāla ražošanu. Pēc ES datiem, apstrādāta metāla izmantošana arī sniedz arī vairāk priekšrocību, piemēram, samazino gaisa piesārņojumu par 80%, ūdens piesārņojumu par 76% un ūdens patēriņu par 40%. Turklāt process neilgst: tādi pārstrādāti produkti kā alumīnija bundžas bieži vien var atgriezties veikalu plauktos 60 dienu laikā.
Galvenais, to izstrādājumu kvalitāte nav nemaz pasliktinājusies! Arī tagad pārstrādātie metāli tiek plaši izmantoti celtniecībā, automobiļu detaļu ražošanā, elektronikas nozarē, pārtikas iepakojumos un mēbeļu ražošanā. Šāds metāls tiek arvien vairāk pieprasīts. Tāpēc metāla apstrādātāji savā sortimentā iekļauj tādus produktus kā SSAB Zero™, kas tiek ražots no pārstrādāta tērauda un elektroenerģijas, kas iegūta no bezfosilajiem enerģijas avotiem. Šādi klienti var pieņemt labi pārdomātu lēmumu.
Metāla nozares nākotne ir gaiša
Tā kā ilgtspējības prasības nepārtraukti attīstās, paredzams, ka atbildīgas materiālu izvēles nozīme būvniecībā pieaugs arī turpmāk. Taču metāla izstrādājumi arī tagad tiek augsti novērtēti to spējas izturēt smagus apstākļus dēļ. Piemēram, tērauds saglabā savu strukturālo integritāti gadu desmitiem ilgi, savukārt alumīnijs nodrošina izcilu izturību pret koroziju pat sarežģītos apstākļos. Tas nozīmē, ka metāla ražotājiem, kā arī apstrādātājiem, nav daudz jādomā. Paši metāli ir īpaši piemēroti, lai apmierinātu šīs pieaugošās prasības.
Atliek tikai ieguldīt līdzekļus efektīvās ražošanas metodēs un pārredzamākās piegādes ķēdēs, savukārt uzņēmumi var vēl vairāk samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus nodrošinot ēku ilgtermiņa ekspluatācijas rādītājus.
