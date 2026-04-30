Vienu gadu pēc Senatnes loterijas nākšanas klajā Doma baznīcas un klostera ansamblī ir uzsākti, iespējams, lielākie restaurācijas darbi pēdējo 100 gadu laikā. Pēc Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iniciatīvas VAS "Latvijas Loto" rīkotās Senatnes loterijas sabiedriski nozīmīgais mērķis ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, un šogad tam atvēlēti 2,3 miljoni eiro, informē uzņēmumā.
"Domājams, ka šie [Doma baznīcas un klostera ansamblī] būs lielākie restaurācijas darbi pēdējo 100 gadu laikā," saka Rīgas Doma atjaunošanas vadītājs Ronalds Lūsis. Viņš skaidro, ka radušās problēmas ir saistītas ar baznīcas atrašanās vietu un pamatni, kuras dēļ laika gaitā novērojama būves konstrukciju nevienmērīga sēšanās. Savukārt Doma baznīcas un klostera ansamblī esošā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktore Liene Johansone-Kuzmina uzsver, ka muzejs ir nokalpojis savu laiku, un tam ir nepieciešama pilna rekonstrukcija. "Pateicoties Senatnes loterijai un 730 000 eiro, kas mums šajā gadā ir piešķirti, mēs varēsim veikt daļas kompleksa jumta atjaunošanu un turpināt uzturēties šajās telpās," viņa saka.
Kopš seniem laikiem Eiropā un pasaulē ar valsts loteriju palīdzību tiek ģenerēti ienākumi sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai. Plānots, ka Senatnes loterija līdz 2028. gadam palīdzēs Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanai, šim mērķim novirzot vairāk nekā 9,6 miljonus eiro.
Doma baznīca un klostera ansamblis ir ne tikai nacionālas nozīmes svētvieta, bet arī UNESCO Pasaules mantojuma sastāvdaļa —
tā ir lielākā un vislabāk saglabājusies viduslaiku sakrālā celtne ar klosteri visā Baltijā.
Saskaņā ar inženieru atzinumiem pašlaik tās pamati ir pirmsavārijas stāvoklī, kā rezultātā baznīcas sienas sākušas kustēties.
Lai ar sabiedrības palīdzību saglabātu Latvijai tik nozīmīgo celtni, tika izveidota Senatnes loterija. Drīzumā klajā tiks laista Senatnes loterijas otrā sērija.
Pati Senatnes loterija ir veidota kā nebeidzams ceļojums vēsturē — loterijas biļetes ietērptas dažādos, unikālos dizainos, un katru biļeti rotā īpaši atlasīts artefakts no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. Loterija piedāvā līdz šim lielākos laimestus Latvijas momentloteriju vēsturē. Galvenais laimests ir 1 miljons eiro, ko laimētājs saņem kontā pilnā apmērā, jo no Senatnes loterijas laimestiem netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).
