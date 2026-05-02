TV24 raidījuma "Preses klubs" ilggadējais vadītājs Aivis Ceriņš paziņojis, ka vairs nevadīs šo raidījumu. Par lēmumu viņš informēja sociālajā tīklā "X".
"Starp vairākiem tūkstošiem novadītu "Preses kluba" raidījumu, šis būs atmiņā paliekošs, mans pēdējais dzīvais ēters 12 gadu garajā maratonā. Laiks doties tālāk un turpināt darbu sabiedrības labā!" raksta Ceriņš.
Par turpmākajiem plāniem viņš pagaidām plašāk neizsakās, vien norādot, ka tuvākajā laikā iecerēta pauze, pēc kuras sekos atgriešanās aktīvā darbā.
