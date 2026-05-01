Amerikāņu repere Megana Tī Steliona kļuvusi emocionāla Brodvejas mūzikla "Moulin Rouge!" izrādes laikā Ņujorkā, neilgi pēc tam, kad publiski paziņoja par šķiršanos no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāja Kleja Tompsona.
Internetā izplatītajos video redzams, ka māksliniece izrādes noslēgumā, saņemot skatītāju ovācijas, novēršas no publikas un noslauka asaras. Neskatoties uz emocionālo brīdi, viņa turpināja uzstāšanos un noslēdza priekšnesumu.
Par attiecību izjukšanu Megana Tī Steliona paziņoja tajā pašā dienā, norādot uz uzticības problēmām. "Uzticība attiecībās un cieņa man ir stingras vērtības. Ja tās tiek pārkāptas, attiecībām nav nākotnes," viņa teikusi medijiem.
Iepriekš sociālajā medijā "Instagram" māksliniece arī netieši pārmeta bijušajam partnerim neuzticību, kā arī kritizēja viņa attieksmi attiecību laikā, tostarp garastāvokļa svārstības un nevēlēšanos uzturēt monogāmas attiecības. Viņa uzsvēra, ka šobrīd koncentrējas uz sevi un turpmāko karjeru.
Pāris bija kopā kopš 2025. gada vasaras, un attiecību sākumā Megana Tī Steliona publiski raksturoja Tompsonu kā "vienu no laipnākajiem cilvēkiem", ko satikusi. Viņi kopā parādījās pasākumos un publiski dalījās ar attiecību mirkļiem.
Repere nesen debitēja Brodvejā, piedaloties "Moulin Rouge!" iestudējumā, kur viņa atveido Zīdlera lomu.
