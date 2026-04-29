Sociālais uzņēmums "Hospiss māja" Rīgā atvēris pirmo hospisa aprūpes dienas centru Latvijā. Tas izveidots ar SIF atbalstu kā sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums personām paliatīvās un hospisa aprūpes posmā.
Centrā pacientiem būs pieejama medicīniskā aprūpe, psihoemocionāls atbalsts, ūdens procedūras un iespēja pavadīt laiku ar apmācītiem brīvprātīgajiem. Savukārt pacientu tuviniekiem būs nodrošināts arī atelpas brīža pakalpojums, ļaujot uz vairākām stundām vai visu dienu uzticēt smagi slimu tuvinieku profesionāļu aprūpei.
Centrs pielāgots arī gulošiem pacientiem. Ieeja tajā ir pieejama cilvēkiem ratiņkrēslā vai gultā, kā arī tiks nodrošināts specializēts transports pacientu nogādāšanai uz centru un mājup. Tas atrodas Rīgas centrā, Brīvības bulvārī 32, tā dēvētajā "Saktas" namā.
Centra kapacitāte patlaban ir ierobežota — tajā var uzņemt līdz desmit pacientiem dienā, savukārt izmēģinājuma dienās pakalpojumu saņēmuši līdz četriem cilvēkiem. Pakalpojums galvenokārt pieejams Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem, jo pacientu nogādāšanu apgrūtina ierobežotas transporta iespējas — uzņēmuma rīcībā patlaban ir viena specializētā automašīna, bet nākotnē varētu iegādāties vēl vienu, jo ne visiem tuviniekiem ir iespēja pacientus uz centru nogādāt pašu spēkiem. Pakalpojums pacientiem tiek nodrošināts bez maksas.
Pakalpojums paredzēts pieaugušajiem un senioriem ar smagām vai neārstējām slimībām, kuriem ārstu konsīlijs konstatējis ierobežotu dzīvildzi līdz sešiem mēnešiem. Centrā nodrošinās veselības uzraudzību, simptomu kontroli un sāpju atvieglošanas terapiju, fiziskās un sociālās aktivitātes, psiholoģiskās un garīgās konsultācijas, kā arī iespēju nomazgāties.
Par klientiem un viņu tuviniekiem rūpēsies ārstniecības un aprūpes personāls, psihologi, radošie terapeiti, kapelāns un apmācīti brīvprātīgie.
Ja jaunais hospisa aprūpes dienas centra pakalpojums pilotprojektā apliecinās savu efektivitāti un ieguvumu sabiedrībai, tad nākotnē pakalpojumu varētu paplašināt reģionos un ieviest kā valsts apmaksātu, pauda labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Politiķis atsaucās uz aprūpes mājās pakalpojuma attīstīšanas gaitu — sākotnēji šis pakalpojums testēts, bet, pierādot tā nepieciešamību un efektivitāti, tas vēlāk iekļauts valsts budžetā. Pērn rudenī šim pakalpojumam gan pietrūka finansējuma, taču papildu līdzekļi rasti kā labklājības, tā veselības nozarē, un šogad finansējums ir palielināts.
Plānots, ka arī šo projektu izmēģinās ar Eiropas struktūrfondu finansējumu, izvērtējot tā darbību un ieguvumus. Pilotprojekta ilgums paredzēts no viena līdz diviem gadiem, un tā īstenošanai atvēlēti aptuveni 300 000 eiro, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
"Ja [pakalpojums] strādā labi un tas palīdz cilvēkiem, arī valstij jānāk talkā," sprieda Uzulnieks.
Nodibinājums "Hospiss LV" ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir aktualizēt paliatīvās un hospisa aprūpes nozīmi un veicināt cieņpilnu mūža nogali ikvienam cilvēkam. Organizācija attīsta brīvprātīgo kustību un īsteno labdarības projektus, bet ar to saistītais sociālais uzņēmums SIA "Hospiss māja" sniedz mobilās hospisa aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā un pacientu pārvadāšanas pakalpojumus.
