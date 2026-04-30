Latvijas sieviešu tenisa bijusī pirmā rakete Anastasija Sevastova noslēdz tenisistes karjeru, ceturtdien sportiste paziņoja sociālajos medijos.
"Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli, bet pēc rūpīgām pārdomām esmu pieņēmusi lēmumu. Laiks atvadīties no profesionālā tenisa," savā sociālās vietnes "Facebook" lapā raksta 36 gadus vecā tenisiste. "Atskatoties uz visiem šiem gadiem (patiesībā gadu desmitiem), jūtu tikai pateicību. Man ir bijis gods dalīt savu dzīvi tūrē ar lieliskām spēlētājām, ar treneriem, fizioterapeitiem, sponsoriem un, protams, apbrīnojamajiem līdzjutējiem."
Sevastova arī norāda, ka viņas tenisistes karjera ir bijusi līdzīga amerikāņu kalniņiem — pilna ar kāpumiem un kritumiem, kurā bija gan prieki, gan izaicinājumi.
"Tomēr es lepojos ar visu, ko esmu sasniegusi, un vēl jo vairāk jūtos pagodināta par attiecībām un draudzību, ko esmu izveidojusi ar tik daudziem izciliem cilvēkiem," piebilst bijusī WTA ranga 11. vietas īpašniece. "Un visbeidzot, pāris vārdu manai ģimenei un tuvākajiem — ziniet, ka mana visdziļākā pateicība un bezgala lielā mīlestība vienmēr ir jūsu."
Latvijas tenisiste jau 2013. gadā traumu dēļ bija uz laiku pārtraukusi sportistes karjeru, taču atgriezās 2015. gadā un sasniedza savu labāko rezultātu, pēc trim gadiem ieņemot 11.vietu WTA rangā. Savukārt 2022. gadā viņa vēlreiz uz laiku pārtrauca karjeru, kortā atgriežoties pēc diviem gadiem.
Pagājušajā gadā Sevastova tika nominēta WTA gada atgriešanās tenisā balvai.
Karjeras laikā Sevastova uzvarēja četros WTA raudzes vienspēļu turnīros, bet "Grand Slam" sacensībās labāko rezultātu uzrādīja 2018. gada ASV atklātajā čempionātā, kurā aizkļuva līdz pusfinālam.
Karjeru Sevastova noslēdz, atrodoties WTA ranga 195. pozīcijā.
