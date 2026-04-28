Zviedrijas mūzikas straumēšanas gigants "Spotify" šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar 4,5 miljardu eiro ienākumiem, kas ir par 8% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn, teikts uzņēmuma otrdien publiskotajā paziņojumā.
Vienlaikus kompānijas pamatdarbības peļņa pirmajā ceturksnī gada griezumā pieaugusi par 40% un sasniegusi 715 miljonus eiro.
"Spotify" norāda, ka ikmēneša aktīvo lietotāju skaits pirmajā ceturksnī pieaudzis līdz 761 miljonam, bet maksas abonentu skaits sasniedzis 293 miljonus.
Uzņēmums prognozē, ka ikmēneša aktīvo lietotāju skaits līdz aprīļa beigām sasniegs 778 miljonus, bet maksas abonentu skaits pieaugs līdz 299 miljoniem.
Kā ziņots, "Spotify" izpilddirektora amatu 1. janvārī pameta Daniels Eks un kļuva par padomes priekšsēdētāju ar izpildfunkcijām.
Izpilddirektora pienākumi tagad nodoti Gustavam Sēdestremam un Aleksam Norstremam.
