Valdība otrdien noteica Spānijas kailgliemezi 'Arion vulgaris' par invazīvu svešzemju sugu Latvijā, paredzot arī pasākumus tā izplatības ierobežošanai.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu par Latvijas invazīvo sugu sarakstu un šo sugu pārvaldības pasākumiem mērķis ir noteikt sugas, kas Latvijā rada būtisku kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai, ekosistēmām, cilvēka veselībai vai ekonomikai, bet nav iekļautas Eiropas Savienības invazīvo sugu sarakstā. Regulējums nosaka pasākumus šo sugu izplatības ierobežošanai, iznīcināšanai un ekosistēmu atjaunošanai. Pašlaik Latvijā Spānijas kailgliemežu ierobežošana lielākoties notiek brīvprātīgi, galvenokārt pēc mazdārziņu un zemes īpašnieku iniciatīvas. Taču normatīvā regulējuma trūkums ierobežoja pašvaldību iespējas organizēt koordinētus ierobežošanas pasākumus teritorijās, kur invāzija ir īpaši izteikta. Ja suga tiek iekļauta Latvijas invazīvo sugu sarakstā, pašvaldības varēs noteikt konkrētus pasākumus tās ierobežošanai savā teritorijā.
Tas nozīmē, ka pašvaldības varēs pieņemt lēmumus par Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanu un noteikt pienākumus zemes īpašniekiem, lietotājiem vai valdītājiem veikt nepieciešamos pasākumus. Noteikumi paredz koncentrēt ierobežošanas pasākumus galvenokārt apdzīvotās teritorijās, piemēram, pilsētās, privātmāju un mazdārziņu rajonos, kā arī publiskajās zaļajās zonās, jo Spānijas kailgliemezis īpaši labi izplatās urbanizētās teritorijās.
Savukārt dabiskās teritorijās, piemēram, mežos vai purvos, ierobežošanas pasākumi bieži vien būtu praktiski neiespējami vai nesamērīgi dārgi. Regulējums paredz arī pasākumu katalogu, ko pašvaldības varēs izmantot savos normatīvajos aktos. Tas ietver dažādas metodes, piemēram, mehānisku kailgliemežu savākšanu, teritoriju regulāru pļaušanu, ķīmisko vai bioloģisko ierobežošanas līdzekļu izmantošanu, kā arī pasākumus ekosistēmu atjaunošanai. Katalogā arī aprakstīti gliemežu likvidēšanas veidi. Par sugas ierobežošanas pasākumiem atbildīgie ir noteikti zemes īpašnieki, lietotāji vai valdītāji, kuriem gliemežu iznīcināšana būs jāveic atbilstoši noteikumos paredzētajām metodēm.
