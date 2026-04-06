Vācijā, Hamburgā, rosīgā pilsētas ielā vilks uzbrucis sievietei, kas guvusi savainojumus. Sieviete no slimnīcas jau izrakstīta, vēsta ārvalstu ziņu portāli.
Uzbrukums notika pirmdienas vakarā rosīgajā Groses Bergštrāses ielā Altonas rajonā, netālu no dzelzceļa stacijas un tirdzniecības vietām. Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto sieviete mēģinājusi apjukušo dzīvnieku novirzīt prom no cilvēku pilnās ielas, taču vilks viņai iekodis sejā un aizbēdzis. Neatliekamās palīdzības dienesti cietušo nogādāja slimnīcā.
Vēlāk tajā pašā vakarā policija saņēma ziņojumus par vilka pamanīšanu citviet pilsētā, tostarp Binnenalsteres ezerā Hamburgas centrā. Dzīvnieku izdevās izvilkt no ūdens ar virvi pēc aptuveni stundu ilgas operācijas, kuras laikā tas izrādīja pretestību. Pēc notveršanas vilks nodots speciālistu aprūpē.
Varasiestādes uzskata, ka tas varētu būt tas pats dzīvnieks, kas iepriekšējās dienās manīts Hamburgas rietumu rajonos. Eksperti norāda, ka, visticamāk, tas ir jauns vilks, kurš meklē savu teritoriju un
nejauši nonācis pilsētvidē, kas dzīvniekam rada stresu.
Vācijas Federālā dabas aizsardzības aģentūra norādījusi, ka šis, iespējams, ir pirmais zināmais gadījums, kad vilks uzbrucis cilvēkam kopš šo dzīvnieku atgriešanās valstī pēc vairāk nekā 150 gadu prombūtnes. "Kopš vilku atgriešanās 1998. gadā līdzīgs gadījums nav reģistrēts," norādīja aģentūras pārstāve.
Vilki Vācijā sāka atgriezties pēc Berlīnes mūra krišanas, migrējot no Polijas, un šobrīd sastopami vairākos valsts reģionos. Vienlaikus pēdējos gados pieaug diskusijas par to populācijas kontroli, tostarp iespējām atvieglot vilku medības, lai aizsargātu mājlopus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu