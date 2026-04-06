ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija jeb Oskari no 2029. gada mainīs savu norises vietu, pārceļoties no līdzšinējā “Dolby Theatre” Holivudā uz “Peacock Theatre” Losandželosas centrā, paziņojusi ASV Kinoakadēmija.
Līdz 2028. gadam, kad notiks jubilejas 100. ceremonija, Oskaru ceremonija vēl notiks līdzšinējā vietā, kur tā norisinās kopš 2002. gada. Savukārt 2029. gadā ceremonija pirmo reizi notiks jaunajā lokācijā — L.A. Live —, kas ir viens no lielākajiem izklaides un sporta centriem pilsētā.
Jaunā norises vieta ir krietni lielāka — tajā ir aptuveni 7000 sēdvietu, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā līdzšinējā zālē. Plānots, ka pirms pārcelšanās tiks veikti plaši uzlabojumi, tostarp skatuves, skaņas un apgaismojuma sistēmas, kā arī aizkulišu modernizācija.
Vienlaikus ar norises vietas maiņu Oskari piedzīvos arī citas būtiskas pārmaiņas — no 2029. gada ceremoniju paredzēts pārraidīt platformā "YouTube", lai paplašinātu tās auditoriju visā pasaulē.
Kinoakadēmijas vadītāji Bils Krāmers un Lineta Hovela Teilore kopīgā paziņojumā norādīja, ka pārmaiņas ļaus "radīt jaunu skatījumu uz to, kā Oskari var izskatīties un kādu pieredzi tie sniedz nākotnē".
Oskaru ceremonija iepriekš vairākkārt mainījusi norises vietu, taču vairāk nekā divdesmit gadus tā bija cieši saistīta ar Holivudas simbolisko vidi, tostarp Slavas aleju un Ķīniešu teātri. Pārcelšanās uz pilsētas centru iezīmē būtisku pārmaiņu posmu ceremonijas vēsturē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu