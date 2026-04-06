Krievijas triecienos Ukrainā piektdien nogalināti vismaz 14 cilvēki, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vainoja Krieviju uzbrukumu Ukrainai saasināšanā pirms Lieldienām.
"Tieši mūsu sarunas laikā krievi atkal uzbruka Ukrainai," telefonsarunā ar Romas pāvestu Leonu XIV sacīja Zelenskis, piebilstot, ka "krievi ir tikai pastiprinājuši savus triecienus, pārvēršot debesīs valdošo klusumu Lieldienu eskalācijā".
Zelenskis iepriekš bija teicis, ka Kijiva ir gatava pamieram Lieldienu brīvdienās, taču Kremlis paziņoja, ka nav saņēmis nekādus priekšlikumus.
Amatpersonas paziņoja, ka Krievija pret Ukrainu raidījusi gandrīz 500 raķešu un bezpilota lidaparātu, nogalinot vismaz sešus cilvēkus.
Kopš atkārtotā iebrukuma Ukrainā Krievija regulāri ir uzbrukusi naktī, taču pēdējo nedēļu laikā arvien biežāk triecieni notiek diennakts gaišajā laikā.
"Teroristiskā Krievija apzināti uzbrūk dienasgaismā, lai radītu pēc iespējas lielākus civiliedzīvotāju upurus un postījumus," sacīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka kopš ceturtdienas plkst. 18 Krievija uz Ukrainu izšāvusi 37 raķetes un 542 bezpilota lidaparātus. Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma notriekusi 26 raķetes un 515 dronus. Fiksēti 11 raķešu un 27 trieciendronu trāpījumi.
Ukrainas ārkārtas dienestu publiskotajos attēlos redzamas bojātas dzīvojamās ēkas, kā arī izpostīts daudzdzīvokļu nams un gruveši ielās.
Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Mikola Kalašniks informēja, ka uzbrukumā galvaspilsētas apkaimei viens cilvēks nogalināts un astoņi ievainoti.
"Diemžēl uzbrukums skāra arī dzīvniekus - aptuveni 20 dzīvnieku gāja bojā, jo tika bojāta veterinārā klīnika," viņš piebilda.
Daļa galvaspilsētas iedzīvotāju patvērumu meklēja metro vai pagrabos, novēroja aģentūra AFP, taču daudzi cilvēki sēdēja kafejnīcās, neņemot vērā apšaudes un skaļās gaisa trauksmes sirēnas.
Ukrainas ziemeļos Sumu apgabalā nogalināti trīs cilvēki. Viens cilvēks nogalināts Žitomiras apgabalā valsts ziemeļrietumos un vēl viens Dņipropetrovskas apgabalā valsts vidienē, paziņoja vietējās amatpersonas.
Krievijas triecienos astoņi cilvēki nogalināti frontes līnijai tuvumā esošajos Harkivas, Doneckas, Hersonas un Zaporižjas apgabalos.
Vairākos apgabalos apšaudes izraisīja ārkārtas elektroapgādes pārrāvumus, paziņoja pārvades sistēmas operators "Ukrenerho".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.