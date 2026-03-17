Pavasaris vai alerģija – kā nepalaist garām pirmos signālus? Kā sagatavoties alerģiju sezonai – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro "Skrides Sirds klīnikas" alergologs, pneimonologs Māris Bukovskis.
Ārsts uzsver, ka domāt par alerģiju martā, aprīlī ir daudz par vēlu, alergēnu imūnterapija jāsāk jau uzreiz pēc sezonas beigām.
“Jo ātrāk mēs šo terapiju uzsāksim, jo labāk – šī terapija nodrošina ilgstošu slimības remisiju, bieži vien daudzus gadus ilgu remisiju. Ja tas ir nokavēts, tad palīdzēs farmakoterapija, tā jāuzsāk, kad sākas putekšņu sezona, var arī laiciņu iepriekš. Ir arī dažas labas aplikācijas, lietotnes internetā, kas paziņo, ka tuvākajā laikā gaidāma putekšņu sezona piemēram, lietotne Pasyfo (nodrošina precīzas putekšņu alerģijas riska prognozes, ņemot vērā lietotāja atrašanās vietu). Un tad sākam lietot medikamentus – antihistamīnus, aerosolus, kas nodrošina simptomu kontroli sezonas laikā.”
Stāstot, kā notiek imūnterapija, Bukovskis teic, ka galvenais ir noteikt precīzu cēloni un mūsdienās tā neesot problēma.
“Tie ir ādas testi, asins testi uz konkrētiem alergēniem, pēc tam tiek pasūtīts preparāts – liela alergēna deva, kas izraisa pierašanu. Un ir divi galvenie varianti, kā to pielietot: zemādas un zemmēles imūnterapija. Rezultātā trīs līdz sešu mēnešu laikā parādās efekts. Alergēnu preparāti ir ļoti kvalitatīvi, ar minimālām blaknēm un ļoti pārliecinošu ārstniecisku efektu.”
