SIA "Valmiermuižas alus" bijušais līdzīpašnieks Aigars Ruņģis nodibinājis jaunu uzņēmumu — SIA "Zemes garša", liecina "Firmas.lv" informācija.
Jaunizveidotā uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro, un tās valdes priekšsēdētājs ir Ruņģis.
Kompānija Uzņēmumu reģistrā iegrāmatota otrdien, 24. martā. "Zemes garšas" juridiskā adrese ir Valmierā.
Ruņģis aģentūrai LETA sacīja, ka patlaban uzņēmums ir tikai reģistrēts, bet darbība vēl nav sākta. Plašāku komentāru par uzņēmuma darbības virzieniem Ruņģis pagaidām nesniedza.
Ruņģis šogad janvārī pēc tam, kad AS "Cēsu alus" iegādājās "Valmiermuižas alus" kapitāldaļas, paziņoja par darba attiecību izbeigšanu uzņēmumā.
"Valmiermuižas alus" vienīgā īpašniece iepriekš bija SIA "Valmiermuižas ieguldījumu fonds", kuras kapitālā 60% pieder SIA "Rungis", kuras vienīgais īpašnieks ir Ruņģis, 24% piederēja Austrijas ieguldījumu fondam "Industrieliegenschaftenvervaltungs", bet 16% — Austrijā reģistrētajai "MVF40 Beteiligungs".
"Valmiermuižas alus" apgrozījums 2025. gadā, pēc kompānijā vēstītā, bija 10,5 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš.
