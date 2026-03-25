Krievijas naktī un dienā veiktais vērienīgais dronu trieciens liecina, ka Krievija negrib izbeigt karu, tāpēc spiediens uz Maskavu ir jāturpina, otrdien mudināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šā uzbrukuma mērogs ļoti skaidri parāda, ka Krievijai nav nodoma reāli izbeigt šo karu. Un, ja mēs ņemam vērā, ka Krievija arī palīdz Irānas režīmam uzbrukt visā reģionā, tad secinājums ir diezgan acīmredzams - bez papildu un spēcīga spiediena uz Krieviju, bez taustāmiem Krievijas zaudējumiem viņiem tur, Maskavā, nebūs vēlēšanās attālināties no kara, kaut kā atkal pierast pie miera," vakara video uzrunā sacīja Zelenskis.
Tikai šajās nedēļās vien no sankciju atvieglošanas krievi nopelna vismaz divus miljardus dolāru, norādīja Zelenskis.
"Tas ir bīstami visiem. Tieši kā signāls, kā ceļa virziens."
"[Trieciendronam] "Shahed" noteikti nevajadzētu būt galvenajam simbolam tam, kas notiek šeit, mūsu valstī, Eiropā un Tuvajos Austrumos vai jebkur citur pasaulē. Cilvēki vēlas normālu dzīvi. Un līderu uzdevums ir to veicināt," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Otrdienas pēcpusdienā Krievija masveidā uzbruka teju visai Ukrainas teritorijai ar trieciendroniem.
Ļvivā tika ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki, "Shahed" tipa drons trāpīja XVI gadsimta bernardiešu klosterī.
Šādi uzlidojumi parasti notiek naktīs, un Ukrainas eksperti pieļauj, ka tā varētu būt jauna Krievijas armijas taktika.
