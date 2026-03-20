Lielbritānijas sabiedriskās domas aptaujās līderpozīcijās esošās labējās partijas "Reform UK" līderis Naidžels Farāžs solījis, ka gadījumā, ja kļūs par premjerministru, valstī tiks aizliegtas musulmaņu lūgšanas vēsturiskās vietās.
Pret imigrāciju noskaņotais politiķis šonedēļ Londonas Trafalgaras laukumā notikušo ramadāna pasākumu raksturoja kā "mēģinājumu pārņemt, iebiedēt un dominēt mūsu dzīvesveidā".
Lielbritānijā politisko diskusiju krustugunīs nonācis pirmdien notikušais publiskais iftārs - pirmā dienas maltīte pēc ramadāna gavēņa. Leiboristu premjerministrs Kīrs Stārmers ir kritizējis opozīcijā esošo konservatīvo deputāta Nika Timotija iebildumus pret pasākumu.
"Mums ir jāpārtrauc šāda veida masu demonstrācijas, provokatīvas demonstrācijas, vēsturiskās britu vietās, jo tieši tas tas arī ir," sacīja Farāžs.
Kad vizītes laikā Skotijā viņam jautāja, vai viņš atbalsta visu masu reliģisko ceremoniju aizliegšanu, "Reform UK" līderis atbildēja ar pārliecinošu "jā".
Kad viņam jautāja, vai tas attiecas arī uz ebreju vai katoļu dievkalpojumiem, viņš piebilda, ka nekad nav redzējis, ka "ebreju dievkalpojumi notiktu vēsturiskās kristiešu dievkalpojumu vietās vai citur".
"Mums tas ir jāsakārto. Mēs nevaram aizliegt cilvēkiem lūgties, mēs negribētu aizliegt cilvēkiem lūgties, bet masu lūgšanas ir aizliegtas, masu musulmaņu lūgšanas ir aizliegtas daudzās musulmaņu valstīs pat Tuvajos Austrumos," viņš klāstīja.
Trafalgaras laukums ir viena no Londonas visvairāk atpazīstamajām publiskajām vietām un tur bieži notiek pasākumi, sākot no mītiņiem un demonstrācijām līdz kultūras svinībām un filmu uzņemšanai.
Debates uzliesmoja, kad konservatīvo deputāts Timotijs, kurš tā dēvētajā ēnu kabinetā ir pārstāvis tieslietu jautājumos, sociālajā tīklā "X" rakstīja, ka "masveida rituālās lūgšanas publiskās vietās ir dominēšanas izpausme".
"Ja vēlaties, veiciet šos rituālus mošejās. Taču mūsu publiskajās vietās un kopīgajās iestādēs tie nav vēlami," viņš piebilda.
Stārmers aicināja konservatīvo partijas līderi Kemi Badenoku atlaist Timotiju no amata saistībā ar šiem izteikumiem, kurus atbalstīja galēji labējās kustības aktīvists Tomijs Robinsons.
Badenoka teica, ka konservatīvie vēlas redzēt reliģiskos rituālus publiskās vietās, bet tiem jābūt "iekļaujošiem un arī britu kultūru respektējošiem".
Londonas mērs Sadiks Kāns, kurš ir musulmanis un apmeklēja lūgšanu dievkalpojumu, nosauca Timotija komentārus par apkaunojumu Konservatīvajai partijai un "megafona svilpienu".
"Reform UK" jau vairāk nekā gadu ir vadībā valsts mēroga aptaujās, lai gan dažas aptaujas liecina, ka pēdējos mēnešos tās reitings ir nedaudz krities. Nākamās parlamenta vēlēšanas Lielbritānijā gaidāmas 2029. gadā.
Tā saucamās kultūras cīņas pēdējos gados arvien vairāk ir kļuvušas par daļu no politiskās diskusijas Lielbritānijā.
