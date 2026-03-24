Pasaules čempionāta motokrosā otrajā posmā – Andalūzijas "Grand Prix" izcīņā Spānijā – brāļi Jānis un Kārlis Reišuļi abos braucienos finišēja labāko desmitniekā, kamēr prestižākajā MXGP klasē Paulam Jonasam sacīkstes īsti neizdevās.
"Monster Energy Yamaha Factory MX2" komandu pārstāvošie Reišuļi par pirmajām vietām pagaidām vēl nespēj cīnīties, taču sezonas pirmajos posmos ir stabili desmitnieka braucēji. Nedaudz labāk iet MX2 klases debitantam Jānim, kurš Andalūzijā abos braucienos finišu sasniedza piektais, pirmajā startā uz brīdi esot arī trešajā pozīcijā. Viņš piektais bija arī posma summā, kamēr Kārlim astotā vieta (braucienos devītais un astotais). Posmā uzvarēja Dienvidāfriku pārstāvošais Kemdens Maklelans no "Triumph" komandas, kurš ar 99 punktiem ir līderis arī kopvērtējumā, kamēr Jānis Reišulis pēc diviem posmiem ar 76 punktiem ir sestais, bet Kārlis ar 57 punktiem astotais.
MXGP klasē Jonasam neizdevās jau kvalifikācija, tajā finišējot 16. pozīcijā. Sacensību pirmajā braucienā viņš sākumā bija desmitais, tad noslīdēja vietu zemāk, lai trīs apļus pirms beigām tehniskas ķibeles dēļ izstātos. Labāks sanāca otrais brauciens, kurā Jonass no 13. vietas aizcīnījās līdz devītajai, divu braucienu summā ieņemot 16. vietu. Abos braucienos uzvarēja beļģis Lūkass Kūnens, kurš ar 102 punktiem ir līderis arī kopvērtējumā, kur Jonass ar 40 punktiem ir desmitais. Trešais posms risināsies jau šīs nedēļas beigās Šveicē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu