Satiksmes ministrijas (SM) vadība pieņēmusi lēmumu ar kriminālizmeklēšanu par iespējamo krāpšanos informāciju tehnoloģiju iepirkumos saistīto ministrijas darbinieku Ainaru Bideru atstādināt no darba pienākumu izpildes līdz apstākļu noskaidrošanai, aģentūrai LETA apstiprināja ministrijā.
Biders SM strādā kā iepirkumu speciālists Informācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības nodaļā, liecina informācija ministrijas mājaslapā.
Jau ziņots, ka no amata atstādināts arī ar kriminālizmeklēšanu saistītais Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics, aģentūru LETA informēja ministrijā.
Kā aģentūru LETA informēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) padomniece Sabīne Spurķe, Balševics atstādināts, "ņemot vērā sabiedrības intereses saistībā ar publiski izskanējušu informāciju par iespējamu iesaisti informācijas tehnoloģiju iepirkumu ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgā nodošanā".
"Izmeklēšanas laikā svarīgi ir nodrošināt visu likumpārkāpumos iesaistīto personu saukšanu pie atbildības.
VARAM un Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) pilnībā sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm. Šobrīd kriminālprocesa laikā tiesībsargājošās iestādes ir vērsušās pie vairākām ministrijām un VDAA amatpersonām," norāda Čudars.
Viņš informēja, ka ir pieprasīta informācija par ministrijā un tās padotības iestādēs strādājošo personu statusu kriminālprocesā vai piemērotajiem ierobežojumiem.
Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" svētdien vēstīja, ka Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos valsts pārvaldes IT iepirkumos apcietinājums piemērots arī publisko iepirkumu speciālistam Bideram.
Valsts policija EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Apcietinājums piemērots Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam. Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas,organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu