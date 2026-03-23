Svētdien, 22. martā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē kuplā skaitā vairāki simti cilvēku atvadījās no kinorežisora un scenārista Jāņa Streiča, novēroja aģentūra LETA.
Atvadīšanās notika no pulksten 12 līdz pulksten 14.
Pavadītāji varēja apskatīt arī Rīgas Latviešu biedrības namā izstādītas astoņas Streiča gleznas. Atvadu ceremonijā skanēja vairāki muzikāli priekšnesumi.
Savukārt Zelta zālē notika bēru mielasts tautas mūzikas pavadījumā.
Atvadu laikā Vērmanes dārzā ar Rīgas domes atbalstu uz lielā ekrāna bija skatāmas Streiča režisētās mākslas filmas.
Rīgas Latviešu biedrības namā šodien, 23. martā no pulksten 10 līdz 19 būs pieejama ierakstu grāmata, kurā Streiča draugi, laikabiedri, talanta un darba cienītāji un atbalstītāji varēs ierakstīt piemiņas vai atzinības vārdus.
Jau vēstīts, ka Streičs mūžībā devās 5. martā 89 gadu vecumā.
Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta "Anspokos" un kopš 1964. gada sācis gaitas kino un teātra režijā.
