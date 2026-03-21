Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Gunārs Lauks Rīga: "Es neko nebūtu teicis, ja nebūtu premjerministres Evikas Siliņas uzstāšanās TV studijā, kurā viņa sauca – "Ko jūs gribat no manis un "Vienotības" dzelzceļa būves sakarā! Mēs tur neko nerisinājām!" Pag, cik ilgi jau "Jaunā Vienotība" ir pie varas, piecus gadus valsti vadīja premjers Kariņš, un nu arī Siliņai trīs atbildības gadi aiz muguras Ministru prezidentes amatā?! Tieši viņas vadītajā valdībā ieradās satiksmes ministrs Kaspars Briškens ar kompāniju un uzbūvēja bēdīgi slaveno pāli Daugavā, un tērēja līdzekļus lielām algām bezdarbībā slīgstošiem trases celtniecības priekšniekiem. Siliņas laikā Saeimā darbojās izmeklēšanas komisija ar deputātu Andri Kulbergu priekšgalā, kurš stāstīja par nebūšanām, atklāja trūkumus, analizēja izmeklēšanas rezultātus, bet – nulle reakcijas no premjeres puses. Nepārskatīja projektus, nemainīja mērķus, nemazināja izdevumus, netika darīts it nekas, lai labotu sarežģījumus. Viss bija kā pīlei ūdens."
- Vilnis Jēkabsons Rīgā: "Uzskatu, ka Latvijai ar steigu būtu jāsūta divi mūsu mīnu traleri uz Hormuzas jūras šaurumu. Tas jādara, demonstrējot pretimnākšanu un labas attiecības ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trampu. Mīnu traleri ir lēni kuģīši, kamēr apkārtceļā, pa Suecas kanālu un citām vietām nonāks vajadzīgajā punktā, kas zin, karš būs jau beidzies. Bet – labā griba palīdzēt būtu parādīta. Tas ironiski, bet, nopietni runājot, skatos priekšvēlēšanu reitingus un iepriekšējos pilsoņu aptauju datus un redzu, ka nākamā Saeima būs stipri sadrumstalota. Deputātu vietas ieņems apmēram astoņu partiju pārstāvji. Lai izvairītos no fragmentācijas, aicinu politiskos spēkus apvienoties un veidot apvienības. Piemēram, "Jaunā Vienotība" varētu startēt kopā ar hunveibiniem, tas ir, "Progresīvajiem", Nacionālā apvienība lai konsolidējas ar "Apvienoto sarakstu", "Austošo sauli" un Hermaņa partiju. Plašākā kandidātu lokā, ar mazāk sarakstiem vēlētājam būtu vieglāk izvēlēties. Atklāti sakot, man simpatizē Alvja Hermaņa doma par vēlēšanu kārtības maiņu."
- Uldis Purvišķis Bauskas novadā: "1956. gadā mani iesauca padomju armijā. Nonācu Ukrainas dienvidrietumu pašā stūrī, pilsētiņā, kur bija izvietota tanku divīzija. Brīnījos, kāpēc tā vietā, ka karaspēkā valda kārtība un disciplīna, ir tāds bardaks. Izrādījās, iepriekš divīzija bija pacelta un prom uz Budapeštu, lai apspiestu ungāru dumpi. Ko tanki nodarīja Budapeštai! Nezinu, vai Viktors Orbāns 1956. gadā bija dzimis vai nē (Viktors Orbāns ir dzimis 1963. gadā. – Red.), bet vai toreizējos notikumus var aizmirst tā, ka tagad Orbāns pilnībā pūš Maskavas stabulē!"
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Man ir skaidrs, kāpēc valstī tāda mīņāšanās un kāpēc tik lēni ejam uz priekšu. Kad Siliņas kundze Saeimā lasīja savu atskaiti, bija kauns skatīties, kā viens deputāts spaida telefonu, otrs, trešais un reti kurais klausās premjeres ziņojumā. Tāda tā strādāšana. Ierosinu, lai deputātiem tieši tāpat kā skolēniem līdz 9. klasei liek atstāt mobilos tālruņus pie dežuranta vai nodot "audzinātājai" Daigai Mieriņai. Tas daudzkārt veicinātu darba ražību."
- Modris Fokerots Kuldīgā: "Man komentārs par cilvēku iedomību. Lasu, ka vēja ģeneratoriem briesmīgākais, kas var būt, ir apdraudējums putniem. Jāliek atbaidīšanas sistēmas. Bet, lai es ar automašīnu nokļūtu Spānijā un atrastu vajadzīgo vietu, man nepieciešams vadātājs, GPS, kas noorientē – bez tā nekur. Putni, uz siltām zemēm lidojot, paši atrod ceļu, un nevajag domāt, ka spārnaiņi tik stulbi, ka trieksies tieši iekšā rotora lāpstiņās. Dažkārt atrodu kādu putniņu, kurš ieskrējis logā, bet nekad neviens lidonis nav nosities, atsizdamies pret sienu. Redz taču. Bieži vien par radības kroni uzskatītais cilvēks nav tas gudrākais dabā."
- Valdis no Ozolniekiem: "Jau labu laiku kāpj degvielas cenas. Man ir interesants novērojums – cik braucu, Jelgavas apkārtnē visās degvielas uzpildes stacijās saglabājas nemainīga starpība starp benzīnu un dīzeli. Tie ir 25 centi, lai kā plus mīnus svārstītos cenas. Varbūt visām tankštellēm piegādā un lej no vienas mucas, taču man liekas, ka te ir viela papētīt Konkurences padomei, un vai kāds vārds par šo vienādību nav sakāms arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram?"
- Vitālijs Noviks Ludzas novadā: "Lasīju interviju ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu un piekrītu teiktajam, ka informatīvajā laukā vairāk jāievieš latviešu valoda, jāslāpē krievu valodas lietošana. Mūsu pusē Rēzeknē slimnīcā personāls, veikalos darbinieki bieži savā starpā runā krieviski un, kādā mēlē pacienti vai klienti jautā, tādā atbild. Daugavpilī atvērtā Latvijas Sabiedriskā medija studija arī raidīšot krieviski. Kam tad krieviem jāmācās valsts valoda, ja viņus labprāt "apkalpo" krievu valodā! Te dzīvo pilsoņi, kas neprot latviski! Es vērtēju tā – jo mazāk šeit skanēs krievu valoda, jo mazāk krievi skatīsies uz šo pusi pāri robežai."
- Dzintra Švarca Rīgā: "Tāds liels jautājums – kāpēc? Skatījos translāciju no Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks" pasniegšanas gadskārtējās ceremonijas. Tajā kā pasākuma vadītājs, tā dalībnieki runāja gandrīz tikai latgaliski, un man vismaz puse teiktā palika nesaprotams. Vai likums par publiskā vidē lietojamo valsts valodu atcelts? Izslēdzu televizoru, nenoskatījos līdz galam."
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Ja jums ir ierosinājumi par publikāciju tematiem, jautājumi žurnālistiem, viedokļi par dažādām norisēm Latvijā un pasaulē, zvaniet pa tālruni 28694988.
Trešdien, 25. martā, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Zigfrīds Dzedulis.
