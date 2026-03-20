Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par musulmaņu masveida lūgšanos uz ietves Pļavniekos, liecina policijas paziņojums vietnē "X".
Policija informē, ka plašāku informāciju būs iespējams sniegt pēc notikušā apstākļu skaidrošanas.
Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) aģentūrai LETA norādīja, ka saistībā ar notikušo plānojot vērsties Valsts drošības dienestā, lai tas veiktu pārbaudi.
Reliģisko organizāciju likums nosaka, ka reliģisko darbību publiskās vietās var veikt tikai reliģiskās organizācijas ar pašvaldību piekrišanu. Veicot reliģisko darbību, nedrīkst pārkāpt sabiedriskās kārtības noteikumus.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka šonedēļ Londonas Trafalgaras laukumā notika ramadāna pasākums.
Lielbritānijas sabiedriskās domas aptaujās līderpozīcijās esošās labējās partijas "Reform UK" līderis Naidžels Farāžs solījis, ka gadījumā, ja kļūs par premjerministru, valstī tiks aizliegtas musulmaņu lūgšanas vēsturiskās vietās.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu