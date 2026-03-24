Pirmdien, 23.martā, Rīgas domes (RD) Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē tika skatīts jautājums par Mūkusalas ielas promenādes tehnisko stāvokli un turpmāko rīcību, informē RD.
Ārtelpas un mobilitātes departaments informēja deputātus par Mūkusalas ielas promenādes tehnisko stāvokli, konstatētajiem defektiem un turpmākajiem drošības pasākumiem.
Departaments, noskaidrojot lietas apstākļus un saņemot no būvnieka dokumentāciju, ir secinājis, ka margu pasētas betonēšanas darbiem ir izmantota betona klase, kas nav atbilstoša šādai konstrukcijai un ekspluatācijas apstākļiem.
Departaments ir veicis papildu materiālu paraugu testēšanu no objekta. Testēšanas rezultāti šobrīd tiek analizēti, pēc kā tiks pieņemts lēmums attiecībā uz būvdarbos iesaistītajām pusēm par turpmāko rīcību, kā arī nepieciešamajiem defektu novēršanas pasākumiem un grafiku. Ir paredzēts noslēgt vienošanos starp pusēm, ka konstatētais pasētas defekts tiks novērsts būvdarbu veicēja spēkiem sadarbībā ar būvuzraugu un autoruzraugu.
Attiecībā uz promenādes drošību — šobrīd nav konstatēti apstākļi, kas radītu tūlītējus riskus iedzīvotājiem, un nav pamata teritorijas norobežošanai. Būve atbilst Būvniecības likuma prasībām. Vienlaikus, ievērojot piesardzības principu, pašvaldība turpina pastiprinātu objekta uzraudzību un plāno uzstādīt monitorēšanas iekārtas.
Defektu novēršanas darbi tiks sākti maijā sākumā.
