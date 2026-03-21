Amerikas Savienoto Valstu izlūkdienesti secinājuši, ka Ķīna turpina virzīties uz ilgtermiņa mērķi panākt kontroli pār Taivānu, tomēr tuvākajā laikā militārs iebrukums nav gaidāms. Tas norādīts 2026. gada ASV izlūkdienestu ikgadējā draudu novērtējumā.
Ziņojumā teikts, ka "Ķīnas līderi pašlaik neplāno īstenot iebrukumu Taivānā 2027. gadā, kā arī tiem nav noteikts konkrēts laika grafiks apvienošanās panākšanai". Vienlaikus uzsvērts, ka Pekina joprojām apsver dažādus scenārijus, tostarp militārus, ņemot vērā Tautas atbrīvošanas armijas gatavību, situāciju Taivānā un iespējamo ASV iesaisti.
ASV izlūkdienesti arī norāda, ka Ķīna dod priekšroku mērķa sasniegšanai bez spēka pielietošanas. "Pekina, visticamāk, joprojām dod priekšroku apvienošanai bez spēka izmantošanas, ja tas ir iespējams," teikts ziņojumā.
Vienlaikus Ķīnas militārās spējas tiek attīstītas, lai gan progress raksturots kā nevienmērīgs. Pēdējos gados pieaugusi arī militāro aktivitāšu intensitāte ap Taivānu.
Eksperti norāda, ka pilna mēroga iebrukums būtu sarežģīts un riskants, īpaši, ja konfliktā iesaistītos ASV. Turklāt šāds konflikts varētu radīt būtiskas sekas globālajai ekonomikai, jo Taivāna ir nozīmīgs pusvadītāju ražotājs un caur Taivānas šaurumu notiek ievērojama daļa pasaules tirdzniecības.
Ķīna Taivānu uzskata par savu teritoriju un solījusi panākt tās pievienošanu līdz 2049. gadam, neizslēdzot arī spēka pielietošanu. Savukārt ASV turpina atbalstīt Taivānas aizsardzības spējas, vienlaikus saglabājot nenoteiktību par tiešu militāru iesaisti konflikta gadījumā.
