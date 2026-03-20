Automašīnu stāvvietu operatoram SIA "Europark Latvia" pērn piemērots 25 000 eiro sods par Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumu, ko uzņēmums tagad pārsūdzējis tiesā, liecina Datu valsts inspekcijas (DVI) publiskotā informācija.
Pamatojoties uz vairāku fizisko personu sūdzībām, DVI pērn pārbaudīja, kā "Europark Latvia" apstrādā klientu datus.
DVI secināja, ka "Europark Latvia" savas pamatdarbības — autostāvvietu apsaimniekošanas — ietvaros izmantoja personas datus, lai nodrošinātu stāvvietu apmaksu, kontroli un sagatavotu līgumsodu rēķinus.
Šim nolūkam uzņēmums no Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) reģistra ieguva transportlīdzekļu īpašnieku un turētāju datus par personām, kuras nebija samaksājušas par stāvvietas izmantošanu. Tomēr "Europark Latvia" nepārbaudīja, vai šie dati ir aktuāli, un turpināja tos izmantot. Tādējādi tika apstrādāti neprecīzi personas dati — personu neaktuālās deklarētās adreses.
Šie dati tika arī nodoti trešajām personām, tostarp parādu piedzinējiem.
DVI ieskatā ar šādām darbībām uzņēmums pārkāpa personas datu apstrādes pamatprincipus, kas noteikti Datu regulā, un par to ir paredzēta administratīvā atbildība.
"Europark Latvia" DVI lēmumam nepiekrita, paužot — tā kā dati ņemti no valsts reģistra, tad
"Europark Latvia" paļāvās, ka tie ir pareizi.
Tostarp uzņēmums norādīja, ka tam nebija alternatīvu, kā iegūt aktuālo adresi. Tāpat "Europark Latvia" bija paudis, ka normatīvie akti neliek obligāti sazināties tieši uz deklarēto adresi.
Tomēr DVI visus "Europark Latvia" pretargumentus noraidīja, tādēļ atstāja lēmumu par 25 000 eiro soda piemērošanu spēkā. "Europark Latvia" to pārsūdzējis tiesā.
"Europark Latvia" apgrozījums 2024. gadā bija 8,955 miljoni eiro, kas ir par 7,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi palielinājās četras reizes - līdz 21 401 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Informācija par 2025. gada finanšu rādītājiem vēl nav publiskota.
Uzņēmums reģistrēts 2001. gadā, un tā pamatkapitāls ir 5,332 miljoni eiro. Vienīgais "Europark Latvia" īpašnieks ir Lietuvas "Parkdema".
