Sacensībām par “limuzīnu” sasniedzot pusceļu, TV kanāla 360 stratēģiskās spēles “Limuzīns dāvanā” dalībnieku metodes kļūst arvien nesaudzīgākas. Cīņa par galveno balvu ir saasinājusies, un godīga spēle paliek otrajā plānā.
Nemainīga paliek dalībnieku sadalīšana trīs komandās: darba, atpūtas un ekskursijas. Pēc sekmīgas uzdevuma veikšanas darba grupa saņēma norādi. Sandra kopā ar saviem biedriem – Kristapu un Rūdolfu Kristbergu – sākotnēji vienojās par viltību: atklāt pārējiem mainītu ziņojuma versiju.
Tieši pirms izšķirošā balsojuma, daloties iespaidos par piedzīvoto, Sandra publiskoja iepriekš it kā norunāto informāciju: "Mums bija bonuss – cilvēks, kuram ir atslēgas, neatrodas mūsu grupā. Tas nozīmē, ka viņš nav darba grupā."
Tomēr situācija strauji mainījās Sandrai par sliktu. Viņas pašas sabiedrotie negaidīti mainīja taktiku un vērsās pret viņu. Kristaps publiski uzrādīja oriģinālo norādi, kurā bija rakstīts pavisam kas cits – proti, ka atslēgas nav atpūtnieku rīcībā. Šis pavērsiens radīja šaubas par to, vai pati Sandra nebija tā, kura mēģināja dezinformēt pārējos.
Sandra tūlītēji mēģināja attaisnoties, norādot uz iepriekšējo vienošanos: "Mēs runājām, ka teiksim tā. Izskatās, ka kāds ir mainījis domas. Es jūtos apčakarēta. Mēs sarunājām vienu, viņi saka pavisam ko citu, es izskatījos reāli kā pilnīga muļķe!"
