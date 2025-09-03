SIA "Valmiermuižas alus" pievienosies AS "Cēsu alus" grupai, informē alusdarītavā "Valmiermuižas alus".
"Valmiermuižas alus" pārstāvji stāsta, ka darījuma mērķis ir turpināt amata alus darīšanu Valmiermuižā un attīstīt "Valmiermuižas" zīmola eksporta potenciālu. "Lai arī "Valmiermuižas alum" šis ir labākais gads vēsturē, vienlaikus apzināmies, ka darbojamies mazajiem un neatkarīgajiem aldariem nedraudzīgā uzņēmējdarbības vidē Eiropā, kā dēļ Latvija pērn ierindojās jau pēdējā vietā Eiropas Savienībā pēc saražotā alus apjoma. Tas būtiski apgrūtina Latvijas aldaru spēju augt, ieguldīt un konkurēt Eiropas mērogā," akcentē uzņēmuma līdzīpašnieks Aigars Ruņģis.
Uzņēmumā skaidro, ka attiecīgs ziņojums tiks iesniegts Konkurences padomei (KP). "Cēsu alus" un "Valmiermuižas alus" apvienošanās tiks pabeigta, kad būs saņemta KP atļauja. Līdz tam "Valmiermuižas alus" turpinās alus un bezalkoholisko dzērienu brūvēšanu un piegādi klientiem līdzīpašnieka Aigara Ruņģa vadībā, norāda kompānijā. Kompānija "Valmiermuižas alus" reģistrēta 2005. gadā, tās pamatkapitāls ir 1,397 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks patlaban ir "Valmiermuižas ieguldījumu fonds", kurā 60% daļu pieder Aigaram Ruņģim, 24% – Austrijas ieguldījumu fondam "Industrieliegenschaftenvervaltungs AG", bet 16% – Austrijā reģistrētajam "MVF40 Beteiligungs GmbH". "Valmiermuižas alus" apgrozījums 2024. gadā bija 10,018 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa bija 65 858 eiro.
Uzņēmums "Cēsu alus" reģistrēts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls ir 8,31 miljons eiro. "Cēsu alus" lielākais īpašnieks ir Somijas koncerns "Olvi" (99,88%). 2024. gadā "Cēsu alus" strādāja ar 101,133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 4,4% un bija 3,564 miljoni eiro.
