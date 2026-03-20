Trešdien ziņots par traģisku negadījumu Jelgavā, kur avarēja mikroautobuss "Mercedes-Benz Vito" un tā vadītājs gāja bojā. Raidījums "Degpunktā" apkopojis jaunāko informāciju par notikušā apstākļiem.
Negadījums notika pulksten 17.52. To var noteikt precīzi, jo neilgi pēc tam kāda vietējā iedzīvotāja, redzot situāciju, izsauca glābējus. Ugunsdzēsēji izsaukumu saņēma pulksten 17.55. Aculieciniece stāsta, ka pirmie ieradušies VUGD glābēji, tad sekojuši mediķi un policija. Glābēji centušies atbrīvot vadītāju, laužot un zāģējot transportlīdzekli.
Uzmanību raisa tas, ka mikroautobusam nav izšāvušies drošības spilveni. Tas, iespējams, tāpēc, ka auto priekšpuse tik ļoti netika apskādēta. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka transportlīdzeklis visticamāk slīdējis uz sāna un ar jumtu ietriecies kokā.
Sociālajos medijos jelgavnieki apspriež iespējamos negadījuma cēloņus. Daudzi uzskata, ka vadītājs, visticamāk, bijis skaidrā, un pieļauj, ka viņam varēja pēkšņi pasliktināties veselība.
Kāds iedzīvotājs norāda, ka automašīnas ātrums, šķiet, nav bijis liels, taču tā strauji novirzījusies no trajektorijas.
"Pilsēta ir nosēta ar kamerām, gan jau ieraksts būs," komentē kāds cits vietējais.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Rūta Strautniece informē, ka 1966. gadā dzimis vīrietis, vadot "Mercedes-Benz", nenoskaidrotos apstākļos nobrauca no ceļa, ietriecās kokā un apgāzās.
Neoficiāli izskan, ka notikušais varētu būt saistīts ar vadītāja veselības problēmām, taču precīzus cēloņus noteiks ekspertīze.
