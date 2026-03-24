Latvijai pašlaik nevajadzētu sākt taupīt, reaģējot uz kara Irānā ietekmi, jo tas būtu kļūdains solis, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Saeimas deputāts Andris Šuvajevs (P).
Viņš uzsvēra, ka, lai gan būs daudz aicinājumu uz taupības pasākumiem, lielākā kļūda šobrīd būtu atteikšanās no investīcijām. Pēc politiķa paustā, tieši pretēji — ir jāiegulda, lai Latvijas ekonomika kļūtu mazāk atkarīga no fosilās enerģijas.
Šuvajevs norādīja, ka karš Irānā ir konflikts, kura ietekmi uz ekonomiku vēl nāksies izjust. Viņaprāt, akcīzes nodokļa samazināšana dīzeļdegvielai ir pareizs lēmums, tomēr tas ir tikai pirmais šāda veida pasākums, un priekšā vēl ir daudz darāmā.
Deputāts arī pauda bažas par izmaksām nākamajās ziemās. Viņš atgādināja, ka pirms četriem gadiem dabasgāze tika iepirkta par ļoti augstām cenām, tāpēc Latvijai būtu jākoordinē rīcība ar Lietuvu un Igauniju, lai dabasgāzi iepirktu kopīgi.
Pēc Šuvajeva teiktā, īpaša uzmanība jāpievērš ekonomiskās krīzes cēloņiem, tostarp atkarībai no fosilajiem resursiem. Viņš uzsvēra, ka nepieciešamas investīcijas ēku siltināšanā, transporta elektrifikācijā un industriālā sektora dekarbonizācijā.
Politiķis arī atzina, ka pirms četriem gadiem Latvija krīzei nebija pietiekami sagatavota, un tagad valsts to vairs nevarot atļauties. Viņš brīdināja, ka pat tad, ja karš Irānā izbeigtos jau šodien, inflācija saglabātos un Latvijas ekonomikas izaugsme mazinātos.
Valdībā šodien plānots skatīt Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto fiskāli neitrālo likumprojektu par akcīzes nodokļa samazināšanu dīzeļdegvielai par aptuveni 15%, lai mazinātu straujā degvielas cenu kāpuma ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem, aģentūru LETA informēja FM.
Aptauja
Kā jūs visbiežāk taupāt naudu ikdienā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu