Pēc izbalsošanas no šova "Koru kari" mūziķis Andris Ērglis savā sociālā medija "Facebook" profilā publicējis video, kurā dalās ar pārdomām par notikušo. Ieraksts tapis Liepājā, pie jūras, kur viņš devies pēc pastaigas pa pilsētu.
Ērglis stāsta, ka pēdējās dienās daudz analizējis notikušo un domājis, kas varētu būt nogājis ne tā, uzsverot, ka lielā mērā atbildību izjūt pats. Vienlaikus viņš ir pārliecināts, ka viņa vadītais Liepājas koris izdarījis visu iespējamo, lai pārstāvētu savu pilsētu un reģionu godam.
Mūziķis neslēpj, ka notikušais viņu emocionāli ietekmējis — viņš jūtas sarūgtināts un šobrīd pārdzīvo šo situāciju, pat apšaubot savu vietu Liepājā un Kurzemē. Tajā pašā laikā Ērglis norāda, ka šīs sajūtas, visticamāk, ar laiku mazināsies, un pauž cerību, ka jau drīzumā viss nostāsies savās vietās.
Noslēgumā viņš piebilst, ka turpinās muzicēt un aicina klausītājus tikties koncertos.
Jau vēstīts, ka svētdien, 22. martā, šova "Koru kari" dalībnieki dziedāja Latvijas un pasaules hitus — skaņdarbus, kuri zināmi teju ikvienam. Skatītāju simpātiju balvu aizvien saglabāja purpura koris, bet dalību šovā "Koru kari" noslēdza Andris Ērglis un Liepājas zelta koris.
